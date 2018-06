Ein verbindliches soziales Jahr könnte für beide Seiten positiv sein, glaubt Mittermeier. (dpa)

Die Bremer Seniorenvertretung setzt sich für bessere Bedingungen in der Pflege ein. „Ganz Deutschland sucht Pflegekräfte, aber es fehlt auch in Bremen die Initiative bei diesem Thema“, sagt Dirk Mittermeier, Sprecher der Seniorenvertretung. Er fordert, dass für Bremen ein „Masterplan Pflege“ erarbeitet werden müsse. „Es gibt für viele Bereiche einen Masterplan, zum Beispiel für die Digitalisierung in Bremen, aber für eines der wichtigsten Themen, für die Pflege, gibt es keinen solchen Plan.“

Die Seniorenvertretung fordert insbesondere, es müsse eine offene Debatte darüber geführt werden, ob ein soziales Jahr, das bislang für junge Erwachsene eine freiwillige Option nach der Schulzeit ist, in Zukunft verpflichtend sein könnte. „Wir fordern eine Beschäftigung mit dem Thema ,Einführung eines verbindlichen sozialen Jahres für junge Menschen'“, heißt es in einer Mitteilung der Seniorenvertretung.

Ein verbindliches soziales Jahr könnte für beide Seiten positiv sein, glaubt Mittermeier: Einerseits erhielten Pflegeeinrichtungen durch zusätzliche Hilfskräfte Unterstützung, andererseits bekämen Jugendliche neue Einblicke und Erfahrungen durch Arbeit in der Pflege. „Das könnte auch jungen Menschen guttun, es könnte eine Win-win-Situation sein“, so Mittermeier. Die Seniorenvertretung fordert zudem eine finanzielle Besserstellung aller Pflegekräfte und pflegender Angehöriger sowie eine Stärkung der Heimbeiräte.

Zuletzt hatten Vertreter von CDU und SPD im Zuge der Verhandlungen für eine Große Koalition angekündigt, dass durch ein Sofortprogramm bundesweit 8000 zusätzliche Stellen in der Pflege entstehen sollen. Mittermeier bezweifelt allerdings, dass davon viel in Bremen spürbar wird: „8000 Stellen für rund 13.000 Pflegeeinrichtungen bundesweit, das bedeutet noch nicht einmal eine zusätzliche Stelle für jede Einrichtung.“