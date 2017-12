Bei einem Wohnungsbrand in Bremen-Huchting ist eine Seniorin ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die bereits tote Frau während den Löscharbeiten in der Nacht auf Samstag.

Zuvor hatten mehrere Anrufer den Brand in der Wohnung in der Straße "Robbenplate" in Huchting gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Feuerwehr Bremen eintraf, schlugen bereits die Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Die Wohnung brannte komplett aus.

Die Aufräumarbeiten in dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus dauerten bis in die Morgenstunden. Zur Brandursache und zum Sachschaden wurden zunächst keine Angaben gemacht. Auch eine Katze überlebte den Brand nicht. (wk/dpa)