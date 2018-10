Kurz nach dem Überfall wurde der 24-Jährige festgenommen. (Patrick Seeger/dpa)

Kurz nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Vahrer Straße in Bremen-Hemelingen ist am Sonntagabend ein 24 Jahre alter Serienräuber von der Polizei verhaftet worden.

Laut Polizeibericht betrat der Mann gegen 22.10 Uhr die Tankstelle und bedrohte einen 19 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Elektroschocker. Nachdem ihm der Angestellte Geld und Zigaretten gegeben hatte, flüchtete der Räuber in Richtung Rennplatz. "Aufgrund ähnlicher Taten in den vergangenen Wochen war die Polizei Bremen mit zivilen und uniformierten Kräften in diesem Bereich verstärkt unterwegs", erklärte eine Polizeisprecherin. Der Tatverdächtige wurde nach kurzer Zeit in einer nahegelegenen Straße festgenommen.

Bei seiner Vernehmung gestand der Räuber insgesamt sieben Überfälle im Bremer Osten, davon sechs auf eine Tankstelle und einen auf eine Spielothek. Alle Überfälle ereigneten sich in den vergangenen Wochen. Gegen ihn wird nun in sieben Fällen wegen schweren Raubes ermittelt. (sei)