Jürgen Osmers (rechts) freut sich über die Ermittlungserfolge der Polizei. Neben ihm: Helmut Mojen. (Pascal Faltermann)

Die Beute war überschaubar, und viel Zeit, sich daran zu erfreuen, hatte der mutmaßliche Täter auch nicht. In der vergangenen Woche verhafteten Spezialeinsatzkräfte der Polizei einen 53-jährigen Bremer. Er soll am 19. März die Sparkasse an der Hemelinger Heerstraße ausgeraubt haben. Eine DNA-Spur am Tatort könnte zu seiner Verurteilung führen.

Aufgeklärt hat die Polizei einen Raubüberfall auf einen Rewe-Supermarkt an der Findorffer Hemmstraße. Hier führten Fotos aus einer Überwachungskamera auf die Spur eines 20-Jährigen, der der Polizei wegen diverser Gewalt- und Drogendelikte bereits bestens bekannt ist. Der Mann hat den Überfall gestanden, steht aber wie der 53-Jährige in Verdacht, noch weitere Überfälle begangen zu haben.

Was bei der Polizei die Hoffnung nährt, gleich zwei Serientäter hinter Schloss und Riegel gebracht zu haben. Im vergangenen halben Jahr waren die Fallzahlen im Bereich der Raubüberfälle deutlich gestiegen. Man hoffe, diesen Trend durch die Festnahmen unterbrochen zu haben, sagt der stellvertretende Kripo-Chef Jürgen Osmers. "Und wir hoffen, dadurch eine Abschreckung für Straftäter zu erreichen." Beide Fälle hätten gezeigt, wie hoch das Entdeckungsrisiko bei solchen Verbrechen für die Täter ist.

Insgesamt aber sei die Zahl derartiger Überfälle stark zurückgegangen, berichtet Osmers. "Banküberfälle hatten wir zum Beispiel in den letzten fünf Jahren maximal zwei, drei im Jahr. In manchen Jahren sogar keinen einzigen." Was die Kriminalpolizei darauf zurückführt, dass zumindest die kalkuliert handelnden Täter die Entwicklungen in diesem Bereich sehr genau beobachteten. "Die Überwachungsfotos werden immer besser, ebenso die für die Täter nicht ersichtlichen Sicherheitsvorkehrungen der Banken, und es wird dort auch nur noch wenig Geld ausgezahlt."

Aus diesen Gründen könnten fast alle dieser Fälle aufgeklärt werden. Von daher sei man relativ überrascht gewesen, so Osmers, als es nun innerhalb eines guten halben Jahres wieder drei Banküberfälle gab – zwei davon in derselben Sparkassen-Filiale an der Hemelinger Heerstraße, einer in der Commerzbank am Hulsberg.

Bei allen drei Taten steht der festgenommene 53-Jährige unter Verdacht. Nach dem Überfall auf die Sparkasse im März hatte die Spurensicherung der Polizei den Weg des Bankräubers nach allem abgesucht, "was so ein Täter hinterlassen könnte", erklärt Osmers: Hautschuppen, Haare, Fasern, Fingerabdrücke oder DNA-fähige Partikel. Tatsächlich fand sich eine Spur. Die wiederum führte in der DNA-Datei der Polizei zu einem Treffer. Der 53-Jährige ist keineswegs ein Unbekannter, sondern wurde bereits für ähnliche Überfälle in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verurteilt, wie Osmers berichtet. "Ganz klar – das ist sein Muster."

Bei der Durchsuchung der Wohnung des drogensüchtigen Mannes wurde eine Softair-Pistole als mögliche Tatwaffe gefunden. Außerdem stellte die Polizei weitere Gegenstände sicher, die zu den beiden anderen Raubüberfällen führten, erklärt Osmers. Auch hier hatte der Täter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe Geld erbeutet. Der Tatverdächtige schweigt zu den Vorwürfen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Ein ganzes Stück weiter sind die Ermittlungsbehörden bei dem 20-Jährigen, der den Rewe-Markt überfallen hat. Der junge Mann wurde von einer Zeugin identifiziert und hat die Tat gestanden. Auch er sitzt in Untersuchungshaft.

Und auch auf den 20-Jährigen könnte noch deutlich mehr zukommen. "Es gibt eine Parallele zu einem Überfall in Niedersachsen", sagt der stellvertretende Kripo-Chef. "Auch hierfür kommt er infrage."