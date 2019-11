Mit Sorgfalt und Augenmaß: Mahmoud Alpha Diallo deckt den Tisch im Gobelinzimmer ein. Hier treffen sich immer dienstags die Senatorinnen und Senatoren zum Frühstück. (Frank Thomas Koch)

Mahmoud Alpha Diallo deckt den Tisch ein. Vorsichtig entfaltet der 21-Jährige das weiße Tuch und breitet es auf der Tischplatte aus. Decke drauf, kurz zurecht geruckelt und fertig – das funktioniert hier allerdings nicht. Sorgfalt und Präzision sind gefragt. Und ein besonderes Augenmaß. Eine Tischdecke hat drei Falten, wenn sie aufgeklappt wird: den sogenannten Oberbruch, einen Mittel- und einen Unterbruch. „Worauf kommt es jetzt an?“, fragt Svenja Winkler. „Weil der Oberbruch einen leichten Schatten auf die Tischdecke wirft, wird er nahe an die Lichtquelle gelegt, damit der Schatten möglichst klein ist“, sagt der 21-Jährige. Die Lichtquelle, das sind die Fenster im Gobelinzimmer des Rathauses. Hier steht der Tisch, an dem der Auszubildende das Eindecken übt. Jeden Dienstag treffen sich Senatorinnen und Senatoren in dem mit amerikanischem Weißholz getäfelten Raum zu einem Frühstück. Bei Kaffee, Brötchen, Obst und Birchermüsli besprechen sie Themen und Beschlüsse, die im Anschluss bei der offiziellen Senatssitzung auf der Tagesordnung stehen.

Mahmoud Alpha Diallo ist einer von neun Auszubildenden im Bankettmanagement des Bremer Rathauses. Seit 2000 werden jedes Jahr zwei bis drei Auszubildende über das Aus- und Fortbildungszentrum der Freien Hansestadt Bremen eingestellt. Svenja Winkler ist gemeinsam mit einem Kollegen für die Ausbildung zuständig. Auch sie hat vor einigen Jahren in dem historischen Gebäude das Handwerk zur Restaurantfachkraft gelernt. Nach einem Ausflug in Hotels und Gastronomie ist sie in die historischen Hallen des Unesco-Weltkulturerbes zurückgekehrt. „Das ist ein wirklich besonderer Ausbildungsort für diesen Beruf“, sagt sie. „Was man hier lernt und erlebt, unterscheidet sich sehr von den regulären gastronomischen Betrieben.“ Und das liegt vor allem auch an Gästen und Anlässen: Das Rathaus ist der Amtssitz des Bürgermeisters, jeden Tag gibt es Besprechungen und Konferenzen, Politiker und andere Gäste gehen ein und aus. Botschafter und Konsuln kommen zum Antrittsbesuch, Senats- und Neujahrsempfänge werden gegeben – und manchmal sind sogar echte Royals zu Gast. So wie Königin Maxima und König Willem-Alexander der Niederlande im März oder Prinzessin Benedikte zu Dänemark im Oktober vergangenen Jahres.

„Das waren Großkampftage im Rathaus und auch im Bankettmanagement“, sagt Svenja Winkler. Festliche Menüs – jenseits von Senatorenfrühstück, Mittagssuppe am ersten Sitzungstag der Bürgerschaftswoche, Fingerfood und Obstspießen für Besprechungen – werden allerdings bei externen Caterern in Auftrag gegeben. „Für große Empfänge haben wir weder personelle noch räumliche Kapazitäten in unserer Küche“, sagt die Ausbildungsleiterin. Einen eigenen Koch gibt es nicht. Lediglich für kleinere Gästekreise wird in der Rathausküche selbst gekocht, gebacken und angerichtet. „Schwerpunkt des Bankettmanagements ist die Bewirtung, der Service am Tisch, Vorbereitung und Organisation von Konferenzen, Besprechungen und Empfängen. Bei großen Veranstaltungen werden außerdem zusätzliche Servicekräfte engagiert“, sagt Svenja Winkler.

Die Küche in der zweiten Etage ist die Schaltzentrale des Bankettmanagements. An einem Regal hängt ein Wochenplan: „270“, „WFR“ und „Redepultgesteck“ ist hinter einem Termin zu lesen. 270 Gäste werden bei einem Empfang erwartet, Wasser für den Redner muss bereitgestellt und ein Blumengesteck arrangiert werden. Sibeldjan Sulai ist im dritten und damit letzten Ausbildungsjahr: Die 22-Jährige ist vor gut sechs Jahren mit ihrer Familie aus Mazedonien nach Bremen gekommen. Sie hat zunächst eine sogenannte einjährige Einstiegsqualifizierung im Bankettmanagement absolviert, bevor sie mit der „richtigen“ Ausbildung begonnen hat. Ziel dieses Programms ist es, junge Geflüchtete fit für den Ausbildungsmarkt zu machen. „Wenn ich fertig bin, will ich mich auf jeden Fall in diesem Bereich weiterqualifizieren“, sagt die 22-Jährige. „Die Ausbildung macht sehr viel Spaß, vor allem auch, weil man jeden Tag mit Politikern und anderen besonderen Gästen zu tun hat.“

Protokoll gibt den Ton an

Neben dem Eindecken von Tischen, dem Putzen des Ratssilbers, dem aufmerksamen und geräuschlosen Service am Tisch ist auch das Bestandteil der Ausbildung an diesem besonderen Ort: „Die Scheu vor hochgestellten Persönlichkeiten abzulegen, ist eine wichtige Voraussetzung, um die Anforderungen erfüllen zu können“, sagt Birgitt Rambalski. Bei der Protokollchefin des Rathauses laufen die Fäden zusammen, wenn es um Vorbereitung und Organisation von Senatsempfängen, Antritts- und Staatsbesuchen geht. Das Bankettmanagement ist sozusagen die Exekutive des Protokolls. „Die Regeln und die innere Systematik des Protokolls kennenzulernen und sie einzuhalten, ist wesentlich. Denn: Funktioniert etwas nicht, wird das dem Rathaus und dem Bürgermeister angelastet. Das ist ein großer Unterschied zu regulären gastronomischen Betrieben.“

Wie in der „regulären“ Gastronomie ist aber auch die Ausbildung im Rathaus in einen theoretischen und praktischen Teil gegliedert: „Kooperationspartner für die Praxis sind unter anderem Hotelbetriebe, denn nicht alle Ausbildungsbestandteile können im Bankettmanagement vermittelt werden“, erklärt Svenja Winkler. Die Theorie findet als Blockunterricht im Schulzentrum am Rübekamp statt. „Das hohe Niveau unserer Ausbildung zeigt sich daran, dass unsere jungen Leute regelmäßig obere Plätze bei den Landesmeisterschaften für angehende Restaurantfachkräfte besetzen. Wir können zwar niemanden nach den drei Jahren übernehmen, aber die Ausbildung ist ein sehr gutes Fundament für die weitere Karriere in Gastronomie, Hotellerie und im Tourismus.“

Der Tisch im Gobelinzimmer ist eingedeckt. Mahmoud Alpha Diallo hat Servietten gefaltet, die kleinen Kunstwerke aus Stoff auf den Tellern platziert, Gebäck bereitgestellt, Besteck und Gläser ausgerichtet. Auch der Oberbruch der Tischdecke sitzt und verläuft möglichst nahe zur Lichtquelle. Der 21-Jährige ist zufrieden. „Perfekt“, sagt Ausbildungsleiterin Svenja Winkler. „So muss es ein.“

Weitere Informationen

Junge Frauen und Männer, die Interesse an einer Ausbildung im Bankettmanagement des Rathauses haben, können sich auf der Internetseite www.rathaus.bremen.de/info/bankettmanagement über Inhalte und Voraussetzungen informieren.