Mitarbeiter einer Bergungsfirma stehen vor dem historischen Segelschiff "Seute Deern", das nach einem Wassereinbruch auf dem Grund des Hafenbeckens liegt. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Die schwer beschädigte „Seute Deern“ hat einen Totalschaden. Das meldet das deutsche Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. Nach umfassender Begutachtung hat das Gutachterkonsortium laut Mitteilung seinen 50-seitigen Abschlussbericht vorgelegt. Die Gutachter hatten an drei Tagen vom 8. bis zum 11. Oktober 2019 auf der Bark alle zugänglichen Bereiche der Schiffsstruktur untersucht und darüber hinaus alle zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausgewertet. Dabei kam laut Deutschem Schifffahrtsmuseum das Sachverständigenkonsortium zu dem Ergebnis, dass die „Seute Deern“ als - so wörtlich - „konstruktiver Totalschaden“ anzusehen sei.

Das 100 Jahre alte Museumsschiff war Ende August nach einem Wassereinbruch auf den Grund des Hafenbeckens gesunken. Die Diskussion war kompliziert, weil neben dem Museum auch die Stadt Bremerhaven, das Land Bremen und als Geldgeber einer möglichen Sanierung der Bund beteiligt gewesen wären.

Die „Seute Deern“ war nicht nur ein Schaustück des Museums, sondern wurde auch als Restaurant genutzt. Allerdings hatte bereits im Februar dieses Jahres ein Feuer den Holzsegler schwer beschädigt. Der in den USA gebaute Dreimaster lag seit 1966 im Hafenbecken von Bremerhaven und gilt als Wahrzeichen der Stadt.