Die "Seute Deern" soll laut einem Medienbericht mit Giftstoffen belastet sein. (Patrik Stollarz / dpa)

Die Masten am Bremerhavener Museumsschiff „Seute Deern“ sind bereits ab, doch bevor das Abwracken des Seeglers beginnen kann, gibt es die nächste schlechte Nachricht. Wie die „Nordwest-Zeitung“ berichtet, haben Gutachter Giftstoffe gefunden, die sich nicht nur an Deck, sondern auch im Schiffsinneren befinden. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass das Schiff bis zur Sail im August 2020 abzubauen. Dieser Plan sei laut der Zeitung jedoch gefährdet, denn der Abbau könnte nun deutlich länger dauern.

Der Abbau der „Seute Deern“ soll in zwei Phasen verlaufen. Nach der Entfernung der Masten soll der Seegler an seinen letzten Liegeplatz gebracht werden. Damit es dort überhaupt ankommt, muss aber auch der Wasserpegel im Hafen angehoben werden. An ihrem letzten Liegeplatz wird die „Seute Deern“ dann unter einer Plane abgebaut.

Das Drama um den Traditionssegler begann im Frühjahr 2019, als das Schiff durch ein Feuer schwer beschädigt wurde und nur noch mit Pumpen über Wasser gehalten werden konnte. Nachdem im Sommer mehr Wasser in das Schiff eindrang, lief dieses auf Grund. Nach einer mehrwöchigen Diskussion über die Zukunft des Schiffes beschloss der Stiftungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums im Oktober vergangenen Jahres, dass der Dreimaster zurückgebaut wird. Verabschieden müssen sich die Einwohner Bremerhavens aber nicht, denn der Bund bewilligte einen Neubau des Schiffs in Höhe von 46 Millionen Euro.