Am 27. März wurde die "Seute Deern" an ihren letzten Ankerplatz am Baltimore-Pier im Alten Hafen von Bremerhaven bugsiert. Dort soll die havarierte Bark abgewrackt werden. (Frank Thomas Koch)

In diesen Tagen ist viel von sehr hohen Summen die Rede, die es brauchen wird, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Deshalb kann man sich bei einem sowieso nicht unumstrittenen Projekt wie dem Wiederaufbau der „Seute Deern“ schon die Frage stellen, die auch der CDU-Abgeordneten Susanne Grobien in den Sinn gekommen ist: Ändert Corona etwas an der Zusage des Bundes, 47,1 Millionen Euro für den Museumshafen und davon alleine 46 Millionen Euro für die Auferstehung des maritimen Totalschadens nach Bremerhaven überweisen zu wollen? Zumal sich vor wenigen Tagen mit dem gebürtigen Bremer Johannes Kahrs derjenige aus der Politik verabschiedet hat, der als SPD-Mitglied des Haushaltsausschusses des Bundes zusammen mit seinem Bremerhavener Parteikollegen Uwe Schmidt den Deal kurz vor dem Kassensturz Ende 2019 überhaupt zustande gebracht hatte.

„Wie lange wird sich die Bevollmächtigte des Bundes für Kultur und Medien (aus deren Topf das Geld kommt, d. Red.) an ihre Zusage gebunden fühlen?“, fragte also Grobien in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit. „Diese Frage halte ich derzeit durchaus für berechtigt.“ Tim Cordßen, Staatsrat von Wissenschafts- und Häfensenatorin Claudia Schilling (beide SPD) sieht diesbezüglich wenig Anlass zur Sorge. „Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Bundes gelten weiter“, antwortete er.

Uwe Beckmeyer (SPD), ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister und aktuell von Schilling mit der Koordination für den Wiederaufbau der „Seute Deern“ beauftragt, steht laut dem Staatsrat in „intensiven Gesprächen“ mit dem Bund. Von dessen Zuwendungsbescheid hängt maßgeblich ab, wofür die 46 Millionen Euro verwendet werden können und wie ein Nachbau des 1919 in den USA vom Stapel gelaufenen Dreimasters aussehen könnte. Angekündigt gewesen war der Bescheid zunächst für Anfang des Jahres, nach Verzögerungen geht das Ressort nun von „nicht vor dem Sommer“ aus.

Das liegt, wie aus der Vorlage für den Ausschuss hervorgeht, auch daran, dass die Gespräche mit dem Bund erst nach dem Abschluss einer Variantenstudie über den Nach- beziehungsweise einen Neubau der Bark fortgesetzt werden sollen. Sie hatte der Bremerhavener Magistrat Anfang Mai in Auftrag gegeben – acht bis zehn Wochen wird es dauern, bis sie vorliegt.

Nicht alle Rechnungen liegen vor

Das, was von der „Seute Deern“ nach dem Brand im Sommer 2019 und der Havarie wenig später übrig geblieben ist, liegt seit Ende März zum Abwracken am Baltimore-Pier am südlichen Ende des Alten Hafens. Gekostet hat die Bergung des Schiffes im Museumshafen laut einer Aufstellung des Deutschen Schifffahrtsmuseum bislang rund 1,6 Millionen Euro. Das Land Bremen und die Stadt Bremerhaven als Stifter des Museums hatten für die Bergung insgesamt 1,1 Millionen Euro bewilligt (990.000 Euro das Land und 110.000 Euro Bremerhaven). Das Schifffahrtsmuseum hat laut der Vorlage für den Ausschuss angekündigt, „sich zur Finanzierung der Kosten, die über die 1,1 Millionen Euro hinausgehen, an die Stifter zu wenden“.

Hinzu kommen noch rund 600.000 Euro für die Verlagerung des Schiffs durch Bremenports an den Baltimore-Pier, für die die Rechnung dem Schifffahrtsmuseum noch nicht vorliegt. Diese Summe wird über ursprünglich für die Sanierung der „Seute Deern“ bewilligte Gelder von Land Bremen und Stadt Bremerhaven finanziert. Die Kosten fürs ­Abwracken bezifferte Cordßen auf rund drei Millionen Euro. „Teil des Projektes wird auch sein, dass die ,Seute Deern‘ vollständig digitalisiert wird, um die Daten beim Wiederaufbau verwenden zu können“, sagte er. Dieser wird nach bisherigen Schätzungen etwa 23 Millionen Euro kosten.

Die Linken-Abgeordnete Miriam Strunge erneuerte in der Sitzung die bremische Skepsis an dem Bremerhavener Projekt: Der Senat ist dagegen, dass Bremen künftig für eine neue „Seute Deern“ zahlen soll. „Es ist erfreulich, dass Bremerhaven so große Summen vom Bund bekommt“, sagte sie, „aber dort liegt dann auch die Verantwortung, dass das Geld reicht, damit es eine ,Seute Deern‘ in Bremerhaven geben kann.“ Nach einer Berechnung des Stiftungsrats des Schifffahrtsmuseum könnte die Instandhaltung des Museumshafens inklusive der schwimmenden Exponate pro Jahr mehr als 2,3 Millionen Euro kosten.