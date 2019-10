„Seute Deern“ wird zurückgebaut

Der Dreimaster Seute Deern liegt im Hafen vom Deutschen Schifffahrtsmuseum (Archivbild). (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Das Schicksal der „Seute Deern“ ist besiegelt: Der Stiftungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) hat bei einer Sondersitzung am Mittwochvormittag beschlossen, die Seute Deern abzubauen. Das bestätigte Thomas Joppig, Sprecher des DSM. Grundlage für die Entscheidung war demnach das am Freitag veröffentlichte Gutachten, laut dem drei Viertel der maroden und schimmeligen Schiffsmasse ersetzt werden müssten. Das kommt laut Joppig einem Neubau gleich und sei nicht mehr mit der Denkmalpflege vereinbar.

Bereits am Freitag hatte ein Gutachterkonsortium der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports einen 50-seitigen Untersuchungsbericht vorgelegt, laut dem die „Seute Deern“ einen Totalschaden hat. Demnach hätten bei einer Instandsetzung oder Sanierung der Bark 75 Prozent der „reinen Schiffsmasse“ ersetzt werden müssen, womit der Dreimasters nahezu komplett neu gebaut worden wäre. Damit war auch ein Verholen des Schiffes in der Kaiserhafen, wie es das DSM Anfang Oktober geplant hatte, nicht mehr zu verantworten. Im Frühjahr 2019 war die „Seute Deern“ durch einen Brand stark beschädigt worden und konnte nur noch mit Pumpen über Wasser gehalten werden. In der Nacht zum 1. September brach aus bisher ungeklärten Gründen mehr Wasser in die Bark ein, die „Seute Deern“ sank auf den Grund des Museumshafens.

Der Dreimaster, der im Jahr 1910 gebaut wurde, war im Jahr 1971 in den Besitz des neu gegründeten Schifffahrtsmuseums übergegangen. 2005 wurde die „Seute Deern“ zusammen mit anderen Museumschiffen und den Gebäuden des Museums unter Denkmalschutz gestellt.

