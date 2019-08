Bremen-Huchting

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sexualdelikt in Bus? Freund des Opfers schreitet zur Selbstjustiz

Eine 20-jährige Frau soll am Donnerstag in einem Bus in Bremen-Huchting sexuell belästigt worden sein. Ihr Lebenspartner suchte den Täter daraufhin mit zwei weiteren Männern auf und schlug auf ihn ein.