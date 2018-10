Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Opfer, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. (dpa)

Nach mehreren sexuellen Belästigungen im Umfeld des Bremer Freimarkts am Wochenende hat die Polizei die mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen. Auf dem Freimarktsgelände beobachten nach Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, wie eine Frau von einem Mann in den Schritt und an die Brust gegriffen wurde. Das Opfer flüchtete. Die Polizei nahm den 30-jährigen Täter vorläufig fest.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich während des Freimarksumzugs am Samstagvormittag. Ein 43-jähriger Mann griff nach Polizeiangaben eine 20-jährige und 25-jährige Frau an die Brust. Passanten griffen ein und übergaben den stark alkoholisierten Mann an die Polizei.

Schnelles Handeln der Schausteller

Am Samstagabend fiel ein Jugendlicher am Autoscooter auf, der zwei 15-jährige Mädchen bedrängte und ihnen an die Brüste fasste. Schausteller handelten schnell und übergaben den Minderjährigen an die Polizei. Der Jugendliche musste wegen seines Gesundheitszustandes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es in dem Bericht.

Mit sexueller Belästigung befassten sich die Einsatzkräfte auch am Samstagabend in Halle 7. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen drei Männer (21, 38, 45 Jahre alt) auf, die zwei Frauen im Alter von 37 und 41 Jahren gegen ihren Willen mehrfach anfassten. Daraufhin alarmierten die Opfer den Sicherheitsdienst. Die Polizei nahm das Trio vorläufig fest. Einer der Männer soll nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und aggressiv gewesen sein. Auch er musste vorläufig in ein Krankenhaus gebracht werden.

In einem Festzelt nahm die Polizei am Sonntagnachmittag einen 27-Jährigen und einen 38-Jährigen fest, die zwei Frauen (20, 33) unsittlich angefasst haben.

Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623 888 zu melden.