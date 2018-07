Jährlich führt die Shakespeare Company Inszenierungen im Bürgerpark auf (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Fünf besonders beliebte Theaterstücke des weltberühmten englischen Dramatikers, Lyrikers und Schauspielers William Shakespeare (1564-1616) können die Zuschauer beim Bremer Theatersommer vom 22. bis 26. August auf der Melcherswiese im Bürgerpark erleben: "Call me, Bob Dylan ... please", "Maria Stuart", "Shakespeare durch die Blume" und "Der Sturm" führt das Ensemble der Bremer Shakespeare Company jeweils ab 20 Uhr unter freiem Himmel auf.

Das Stück "Ein Sommernachtstraum" als letzte Freiluft-Inszenierung beginnt am Sonntag, 26. August, indes bereits um 18 Uhr. Als ein Höhepunkt der beliebten Reihe "Shakespeare im Park" gilt das Picknick im Park. Am Sonnabend, 25. August, können alle Besucher der Vorstellung von "Der Sturm" bereits ab 18 Uhr in der idyllischen Parklandschaft die mitgebrachte Decke ausbreiten und "Gaumenfreude á la Shakespeare" genießen.

Die Leckereien dafür können die Zuschauer selbst mitbringen oder kann alternativ das Theaterlokal "Falstaff" liefern. Für den Picknickproviant für zwei Personen werden 25 Euro verlangt. Bestellungen nimmt das Lokal unter der Telefonnummer 50 02 26 oder per E-Mail an mail(at)falstaff-bremen.de an.

Wer Shakespeare unterm Sternenzelt erleben und eine Vorstellung der Schauspieler der Bremer Shakespeare Company auf der Freifläche zwischen Parkhotel und Meierei besuchen möchte, zahlt 22, ermäßigt 14 Euro für eine Karte. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem bei Nordwest-Ticket im Pressehaus, Telefon 36 36 36, im Theater am Leibnizplatz, Telefon 50 03 33 von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und im Foyer der Stadtbibliothek am Wall.