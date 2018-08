Vor dieser Shisha-Bar (rechts) in der Obervielander Straße kam es zu dem gewalttätigen Streit. (Christina Kuhaupt)

Nach der Auseinandersetzung zwischen zwei arabischen Großfamilien am Pfingsmontag hat die Polizei am Mittwoch eine Shisha-Bar an der Obervielander Straße in Bremen-Huchting geschlossen.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung, bei der 17 Personen vorübergehend festgenommen wurden, gründete die Polizei die Ermittlungsgruppe "Layla", die sich mit den Ermittlungen zu der Auseinandersetzung befasste. Bereits Ende Mai durchsuchte die Polizei die jetzt geschlossene Shisha-Bar und stellte dabei im Abzugschacht eines Kamins drei Baseballschläger und zwei Macheten sicher. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei dann im Rahmen weiterer Ermittlungen drei Objekte, darunter erneut die Shisha-Bar in Huchting. Dabei wurden mehrere Beweismittel beschlagnahmt und die Bar geschlossen.

Bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden libanesischen Familien am Pfingsmontag waren acht Personen im Alter von 21 bis 61 Jahren verletzt worden. Sie kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus. 17 Personen wurden festgenommen. Im Fokus stand dabei ein Verdächtiger, der mehrere Schüsse mit einer Pistole abgefeuert haben soll. (sei)