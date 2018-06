Die Fähre pendelt montags bis freitags mehrmals zwischen Weserstadion und Landmarktower (Hal Över)

Lieber im fließenden Verkehr auf der Weser als im Stau auf der Straße - um die Verkehrssituation in Bremen zu entlasten, fährt ab dem 2. Juli von Montag bis Freitag eine Fähre mehrmals zwischen dem Weserstadion und dem Landmarktower. Zwischen 7 und 19 Uhr hält die Hal Över-Fähre Alma dabei nicht nur an den beiden Endhaltestellen, sondern auch am Anleger 13 am Weserbahnhof sowie dem Martinianleger. Das Überseestadt-Bremen-Shuttle ist dabei eine Initiative der Bremer Unternehmen Justus Grosse, Zech Group, Werder Bremen, Datenschutz Nord, hanseWasser Bremen und dem Team Neusta. "Die Verkehrssituation in der Überseestadt ist auf Dauer so nicht tragbar. Deshalb war es uns wichtig mit der viermonatigen Testphase zu starten und nicht mehr länger weiter zu diskutieren", erklärt Carsten Meyer-Heder, Geschäftsführer vom Team Neusta. Die Testphase soll bis Oktober dauern.

An Bord des Schiffes soll es für die Fahrgäste kostenloses WLAN geben. Eine einfache Fahrt kostet vier Euro, Hin- und Rückfahrt kosten 6,50 Euro. Zudem wird es eine Monatskarte für 60 Euro geben. Die Karten können direkt auf dem Schiff gekauft werden. Auch das neue Leihfahrrad-Angebot WK-Bike engagiert sich bei dem Projekt und stattet alle Haltestellen mit virtuellen Stationen und Leihfahrrädern aus. Von den Haltestellen "Martinistraße" am Martinianleger, "Eduard-Schopf-Allee" am Weserbahnhof sowie "Silbermannstraße" am Landmarktower können Fahrgäste zudem kostenlos drei Stationen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der BSAG fahren. (sei)

Der Fahrplan der Fähre:

Weserstadion 07.00 08.20 09.40 11.00 -- 13.40 15.00 16.20 17.40 Martinianleger 07.15 08.35 09.55 11.15 11.45 13.55 15.15 16.35 17.55 Anl. 13/ Weserbahnhof 07.25 08.45 10.05 11.25 11.50 14.05 15.25 16.45 18.05 Landmarktower 07.40 09.00 10.20 11.40 12.00 14.20 15.40 17.00 18.20 Landmarktower 07.40 09.00 10.20 11.40 12.45 14.20 15.40 17.00 18.20 Anl. 13/ Weserbahnhof 07.55 09.15 10.35 11.55 12.55 14.35 15.55 17.15 18.35 Martinianleger 08.05 09.25 10.45 12.05 13.00 14.45 16.05 17.25 18.45 Weserstadion 08.20 09.40 11.00 12.20 -- 15.00 16.20 17.40 19.00