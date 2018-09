Einer von mehreren tödlichen Badeunfällen in diesem Sommer: Ein Vierjähriger ertrank Anfang August in der Weser. (Frank Thomas Koch)

Kinder lernen zu spät schwimmen, das Angebot an Schwimmkursen reicht nicht, und die Kosten sind für einige Eltern zu hoch – so sieht Stephan Oldag, Präsident des Landesschwimmverbands, die Situation in Bremen. Mit anderen Experten diskutierte er am Mittwochnachmittag im Haus der Bürgerschaft, was getan werden muss, um die Zahl der Badeunfälle zu senken. Eingeladen hatte Mustafa Öztürk, sportpolitischer Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion; er wollte angesichts der „dramatischen Unfälle“ in diesem Sommer wissen, wo die Probleme liegen, „an die wir ran müssen“.

Mehr zum Thema Rettungs-Bilanz 2017 DLRG bemängelt Bäderschließung Die Zahl der Ertrunkenen ist bundesweit und in Bremen gesunken. Das teilt die Deutsche ... mehr »

Für Oldag ist klar: Kinder müssten mit vier bis fünf Jahren schwimmen können. Doch die Vereine, die Schwimmkurse anbieten, „sind am Ende ihrer Kapazitäten“. Jeder Verein bekomme einen Zuschuss der Sportbehörde für nur vier Stunden pro Woche, und das schon seit Jahren. Zusätzliche Trainingszeiten und Übungsleiter könnten sie meist nicht finanzieren. Außerdem erreichten die Angebote zahlreiche Kinder nicht mehr. „Die Beiträge grenzen sozial aus“, sagte Oldag auch mit Blick auf die Kurse und Ticketpreise der Bremer Bäder GmbH. In benachteiligen Stadtteilen müsse da mehr passieren, forderte er. Von über 4000 Kindern, die schwimmen lernen sollten, komme er an 2000 gar nicht heran.

Schwimmunterricht und Schwimmprojekte

Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) sprach sich dafür aus, ab Klasse zwei mit dem Schwimmunterricht zu starten. Zurzeit findet dieser in der dritten Klasse statt. Auch die Preisgestaltung der Bremer Bäder müsse man sich noch einmal anschauen. Allerdings gebe es dort bereits Schwimmprojekte für benachteiligte Kinder, etwa das von Sponsoren mitfinanzierte „Kids in die Bäder“. Zugleich müsse man aber die Eltern für die Gefahren sensibilisieren, die Nichtschwimmern im Wasser drohten. Da liege vieles im Argen – dem stimmten alle Teilnehmer der Runde zu.

„Wir müssen die Eltern in die Verantwortung bekommen“, sagte Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder. Einige seien unaufmerksam, teilweise gehe auch der Respekt der Kinder vor den Bademeistern verloren. Baderegeln würden missachtet oder seien gar nicht bekannt. Man könne nicht alles an den Preisen festmachen, betonte sie. Statt diese pauschal zu senken, müsse gezielt zugunsten finanziell Schwacher vorgegangen werden. Dazu liefere bereits der Bremen-Pass einen Beitrag.

Soll am Café Sand, wo im August ein Vierjähriger im Fluss ertrank, eine DLRG-Station entstehen? Das hatte Mustafa Öztürk angeregt. Auf Skepsis stieß er damit bei Martin Reincke, Präsident des DLRG-Landesverbands. „Wir empfehlen das Schwimmen in der Weser nicht“, sagte er. Strömungen, Schiffsverkehr und Tidenhub seien höchst gefährlich. Stahmann ergänzte, eine DLRG-Station dort würde Sicherheit vorgaukeln. Reincke verwies darauf, dass viele ein falsches Verständnis vom Schwimmen hätten. Dies sei nur Geplansche, wobei einige sich überschätzten.

Mehr zum Thema Sicher schwimmen Tipps, um Badeunfälle von Kindern zu vermeiden Kinder im Wasser nicht aus den Augen lassen, im Ernstfall sofort den Notruf wählen: Was Eltern und ... mehr »

Über 200 Hilfestellungen habe man diesen Sommer geleistet, um Menschen vorm Ertrinken zu retten. An einem Runden Tisch wird besprochen, ob die Badeplattformen an einigen Seen abgebaut werden. Das kündigte Stahmann an. Die Pontons werden kritisch gesehen, weil Nichtschwimmer auf dem Weg dorthin verunglückten.

Zur Sache

Badeunfälle in Bremen

Sechs Menschen sind dieses Jahr bereits bei Badeunfällen in Bremen gestorben. 2016 waren es zwei Tote, im Jahr davor ertranken neun Menschen. Was in diesem Jahr bislang geschah:

Am Pfingstmontag, 21. Mai, verunglückte ein Achtjähriger im Spaßbecken des Freizeitbads Vegesack. Das Kind starb kurz darauf im Krankenhaus. Am 30. Mai ertrank eine 82 Jahre alte Frau im Mahndorfer See. Am 19. Juli kam ein fünfjähriger syrischer Junge im Freibad Blumenthal ums Leben. Zwei Mädchen aus Bulgarien versanken am 30. Juli auf dem Weg zur Badeplattform im Huchtinger Sodenmattsee. Die 15-Jährige starb im Krankenhaus, die 16-Jährige war zeitweise in Lebensgefahr. Am 2. August ertrank ein vierjähriger Junge in der Weser beim Café Sand. Im Werdersee nahe der Fußgängerbrücke kam am 7. August ein 26 Jahre alter Mann ums Leben.

In letzter Minute gerettet wurde eine Achtjährige im Waller Westbad: Ein Schwimmmeister hatte das leblose Kind am 4. August aus dem Wasser gezogen und reanimiert.