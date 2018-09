Intensivschwimmkurse in den Herbstferien. (Rolf Vennenbernd)

Zur Auswahl stehen ab 1. Oktober Kurse zum Erreichen des Stadtmusikanten-, Seepferdchen- und Bronze-Abzeichens. An der Aktion sind folgende Bäder beteiligt: Aquafit, Bad in der Tegeler Plate, Unibad, Freizeitbad Vegesack, OTeBad, Vitalbad, Südbad, Schloßparkbad, Westbad und das Hallenbad Huchting. Beratung und Anmeldung gibt es in den jeweiligen Bädern. „Es ist wichtig, dass Kinder frühzeitig schwimmen lernen, um Badeunfälle zu vermeiden“, heißt es von Seiten der Bremer Bäder GmbH angesichts der Badetoten dieses Sommers.