Flugverkehr ruht

Sicherheitsbereich am Bremer Flughafen geräumt

Vanessa Ranft

Der Flugverkehr am Airport Bremen ruht. Grund dafür ist ein Alarm am Mittwochvormittag, der an einer Sicherheitstür ausgelöst wurde.