Lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle: Warum der Alarm am Bremer Flughafen ausgelöst wurde, ist derzeit unklar. (Jörg Gebauer)

Die Sicherheitskontrollen am Bremer Flughafen sind wieder geöffnet, der Flugbetrieb läuft wieder. Das teilt Andrea Hartmann, Sprecherin des Airports, auf Nachfrage mit. Vier Ryanair-Flüge seien jedoch gestrichen worden: Darunter jeweils ein Hin- und ein Rückflug aus Riga und Mailand-Bergamo.

Insgesamt sieben Flüge seien verspätet, sagt Hartmann. Die genaue Passagierzahl ist bislang nicht bekannt. Etwas über hundert Passagiere mussten jedoch am Morgen ihre Flieger verlassen: 55 von ihnen wollten nach Paris, 71 nach Amsterdam.

Der Flugverkehr hatte seit halb zehn Uhr geruht, weil an einer Sicherheitstür in Terminal eins ein Alarm ausgelöst worden war. Laut Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen, ist der Grund derzeit noch unklar. Flughafen und Maschinen seien am Morgen abgesucht worden, dabei waren neben Beamten der Bundespolizei auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz.

Die Passagiere wurden während des Einsatzes im Flughafen mit Wasserflaschen versorgt. Die Räumung sei insgesamt sehr gesittet abgelaufen, berichtet Hartmann.

Ähnliche Vorfälle in Frankfurt und München

Erst am Dienstag war der Frankfurter Flughafen teilweise geräumt worden. Grund dafür war den Behörden zufolge ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle.

Auch in München musste im Juli ein Terminal geräumt werden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen.

++ Diese Meldung wurde um 14.29 Uhr aktualisiert. ++