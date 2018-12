Verstärkte Sicherheit nicht nur am Bremer Flughafen: Auch in Hannover sind die Vorkehrungen erhöht worden. (Julian Stratenschulte/dpa)

Wie die Bundespolizei in Hannover am Freitag mitteilte, seien die Beamten sensibilisiert worden und träten vor Ort stärker auf. In der Weihnachtszeit seien Bedrohungsszenarien ein sensibles Thema. Die Polizei stehe in enger Abstimmung mit den Behörden in Baden-Württemberg, um aus den Erkenntnissen dort Schlüsse zu ziehen. Konkrete Hinweise auf Bedrohungen in Bremen und Niedersachsen gebe es aber nicht.

Im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im Südwesten Deutschlands sucht die Polizei nach vier Menschen, wie Sicherheitskreise der dpa bestätigten. Mindestens einer der Verdächtigen gehört nach dpa-Informationen zum radikalislamischen Milieu. Zwei der Gesuchten seien Vater und Sohn und stammten aus Nordrhein-Westfalen. Sie seien bereits vergangene Woche der französischen Polizei aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Fotos machten. Es soll sich bei ihnen nach Recherchen des Südwestrundfunks (SWR) auch um die beiden Männer handeln, die am Stuttgarter Flughafen gesichtet wurden. Die beiden seien anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert worden. (dpa)