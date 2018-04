Erdgaskunden können im April die Dichtigkeit ihrer Hausinstallation per Nase überprüfen. Tritt Erdgas aus, riecht es unangenehm streng und schwefelig. (dpa)

In der Woche vom 9. bis 12. April 2018 verstärkt der lokale Netzbetreiber Wesernetz wieder die Beimengung des Erdgas-Duftstoffs auf die dreifache Menge des Üblichen. Die sogenannte Stoßodorierung führt die Netzgesellschaft einmal jährlich aufgrund technischer Vorgaben durch. Für die Wesernetz-Kunden heißt das für die kommende Woche: Auf alle ungewöhnlichen Gerüche im Haus achten und dann entsprechend Kontakt mit dem Betreiber aufnehmen.

In der Stadt Bremen, in Bremen-Nord, Stuhr, Weyhe und der Samtgemeinde Thedinghausen riecht das Erdgas in dieser Woche deutlich stärker nach einer Mischung aus faulen Eiern und Knoblauch als sonst. Alle Erdgasnutzer haben so die Möglichkeit, die Dichtigkeit ihrer eigenen Hausinstallationen ganz einfach per Nase zu überprüfen.

Strenger, schwefeliger Geruch

Erdgas ist von Natur aus geruchsfrei. Die stetige Beimengung eines unangenehm riechenden Duftstoffs erfolgt laut Wesernetz aus Sicherheitsgründen, damit den Kunden austretendes Erdgas sofort auffalle. Tritt Erdgas aus, riecht es streng und schwefelig.

Wesernetz weist darauf hin, dass die hauseigene Gasinstallation Sache des Hauseigentümers ist. Eine regelmäßige Wartung verhindere auch das Auftreten von Undichtigkeiten. Durch die Stoßodorierung würden laut Wesernetz sogar kleinste Undichtigkeiten in der hauseigenen Gasinstallation deutlich wahrnehmbar. Kunden könnten frühzeitig, bevor ein größerer Sanierungsbedarf entsteht, Wartungsmaßnahmen über ihren Installateur in die Wege leiten.

Wer in der kommenden Woche ungewöhnlichen Geruch im Haus feststellt, sollte unter der Telefonnummer 0421 359-1020 umgehend Kontakt zum Entstörungsdienst von Wesernetz aufnehmen. Der Entstörungsdienst steht sieben Tage die Woche rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wer den Geruch kennenlernen möchte, kann bei Wesernetz über das Internet kostenlos ein Informationskärtchen bestellen, das diesen sehr spezifischen Geruch trägt. Die Online-Adresse für die Bestellung lautet: www.wesernetz.de/netzkunden/erdgassicherheit.php. (wk)