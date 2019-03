Der Netzbetreiber Wesernetz führt in dieser Woche Sicherheitstests durch. Dadurch kann es in Bremer Haushalten verstärkt nach Schwefel riechen. (Z1022 Patrick Pleul)

Der Netzbetreiber Wesernetz führt in der Woche von Montag, 4. März, bis Donnerstag, 7. März, Sicherheitstests durch. Bei der sogenannten Stoßodorierung mischt der Betreiber dem Erdgas einen unangenehm riechenden Duftstoff bei. Die jährlich stattfindende Maßnahme soll Kunden helfen, die Dichtheit ihrer eigenen Hausinstallationen ganz einfach per Nase zu überprüfen. Denn sollte eines der Geräte nicht dicht sein, tritt Erdgas aus. Durch die Beimengung des Duftstoffes kann es dann nach faulen Eiern riechen. Dadurch fallen sogar kleinste Lecks frühzeitig auf – Kunden können dann direkte Sanierungs- und Wartungsmaßnahmen in die Wege leiten.

Betroffen sind Haushalte der Stadt Bremen, in Bremen-Nord, Stuhr, Weyhe und der Samtgemeinde Thedinghausen. Der Netzbetreiber rät Kunden, die den ungewöhnlichen Geruch in Wohnung oder Haus feststellen, sofort Kontakt zum Entstörungsdienst unter der Telefonnummer (0421) 3591020 aufzunehmen. Der ist täglich und rund um die Uhr erreichbar.