Was mit einem Streit um Sitzplätze begann, endete in einer Prügelei unter dem Fenster einer Polizeiwache in Bremen-Obervieland. Sieben Personen waren am Montagnachmittag in die Schlägerei bei einer Polizeiwache an der Gorsemannstraße verwickelt, dabei setzten sie auch Pfefferspray ein. Durch das Reizgas wurden einige Polizisten leicht verletzt, als das Reizgas durch das Fenster in die Wache eindrang.

Der Konflikt hatte zuvor in der Straßenbahnlinie 4 begonnen. Dort waren zwei Fahrgäste mit zusteigenden Jugendlichen in Streit um die Sitzplätze geraten. Als alle fünf Personen zwischen 15 und 42 Jahren an der Haltestelle Kattenturm-Mitte ausstiegen, eskalierte die Situation. Die Kontrahenten setzten Steine und Pfefferspray ein. Außerdem kamen zwei weitere Bekannte der Jugendlichen dazu und mischten sich ein.

Reizgas in Polizeiwache

Schließlich kamen die sieben Personen im Streit unter dem Fenster der Polizeiwache in der Gorsemannstraße an. Als ein Polizist das Fenster öffnete, drang das versprühte Reizgas in die Wache.

Einige Beamte lösten schließlich die Auseinandersetzung auf, alle Beteiligten konnten nach kurzer Zeit gestellt werden. Sie hatten nur leichte Blessuren. Die Polizisten im Revier hingegen erlitten leichte Augen- und Atemwegsreizungen. Die Ermittlungen dauern an. (röh)