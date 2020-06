In Corona-Zeiten können sich die Fahrradhändler hoher Nachfrage erfreuen. (Julian Stratenschulte)

Manchmal stehen die Kunden bis draußen auf der Straße. Weil Abstand gehalten werden muss und der Laden gar nicht so viel Platz bieten kann, wie es nötig wäre. „Ausnahmezustand“, sagt Heiner Heuermann. Er führt in dritter Generation das Zweirad-Center Heuermann in der Innenstadt von Twistringen und sagt: „So etwas haben wir noch nie erlebt. Das Fahrrad ist das neue Toilettenpapier.“

Bunkerten die Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie noch Toilettenpapier für alle Fälle, haben sie jetzt das Fahrrad für sich als attraktive Alternative für die Freizeitgestaltung entdeckt in Zeiten von Kontaktsperren sowie Veranstaltungen und Reisen, die ausfallen. „Wir hatten schon Kunden hier, die sind mit dem rückerstatteten Geld vom Reisebüro direkt zu uns gekommen“, sagt Heuermann. Von 6 bis 20 Uhr steht er zurzeit jeden Tag im Laden, weil die Kunden sich neue Fahrräder zulegen wollen oder ihre alten Räder aufbessern lassen.

Geschäft boomt

So wie bei Heuermann sieht es überall im Land aus. Nachdem Corona den Händlern zunächst zusetzte, als sie ihre Läden zum Saisonstart geschlossen halten mussten, boomt das Geschäft nun. Auf die Pedale, fertig, los.

Der ADFC hat Tipps zusammengestellt, damit die Radtour auch tatsächlich ein Vergnügen wird. Das Rad sollte vor Abfahrt einmal gründlich durchgecheckt werden. Routen sollten gründlich geplant werden. Bei angedachten Besichtigungen unterwegs ist es hilfreich, Informationen zu Öffnungszeiten und sonstige Corona-Regelungen einzuholen.

Beim Planen der Routen will der WESER-­KURIER auf dieser Seite helfen. Wir haben sieben Touren zusammengestellt, die sich lohnen. Bei der Auswahl haben wir darauf geachtet, dass die Startpunkte entweder direkt mit dem Rad oder mit der Bahn gut erreichbar sind.

Die hier vorgestellten Wege sind gut ausgeschildert oder mit Karte, Navigationsapp oder GPS bequem zu befahren. Die Strecken sind zwischen 27 und 50 Kilometer lang und damit geeignet für Familien, Profis und Gelegenheitsradler.

Der Klassiker: Rund um den Dümmer

Wer es maritim mag, kommt am Dümmer auf seine Kosten. (Julian Stratenschulte/dpa)

Möwen fliegen, Störche nisten und Boote segeln – der Dümmer im Landkreis Diepholz ist der zweitgrößte See Niedersachsens. Die Anreise empfiehlt sich mit der Deutschen Bahn, Ausstieg ist in Lemförde. Von dort sind es nur viereinhalb Kilometer bis Hüde, einem der drei Orte am See; Lembruch und Dümmerlohausen sind die beiden anderen. Ab Hüde ist der Rundweg komplett ausgeschildert, das Logo zeigt ein weißes Segel auf blauem Grund. Die Gegend rund ums Wasser ist maritim geprägt mit Deichpromenaden, Surfschulen, Segelclubs, Badestränden und Bootsvermietungen. Für einen Abstecher lohnt unter anderem das Dümmer-Museum mit multimedialer und interaktiver Ausstellung. Es ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls interessant: Auf dem Schäferhof leben mehr als 1000 Moorschnucken. Das Ochsenmoor ist ein verwässertes Naturschutzgebiet am Südufer und der Olgahafen im Nordwesten ideal, um geräucherten Aal zu kaufen oder zu essen.

Start für die Rundtour ist der Stadthafen Oldenburg. (Verena Brandt)

Rund um Oldenburg: Teilroute Wildeshauser Geest

Ein gelber Kreis auf rotem Grund weist den Weg auf der insgesamt 110 Kilometer langen Rundtour um Oldenburg. Wir fahren das Teilstück Wildeshauser Geest, los geht es im Stadthafen Oldenburg und von dort über die Hafenpromenade, die Eisenbahnklappbrücke und Osternburg nach Wüsting. Fortan hält man immer schön Abstand zur Stadt. Aber wie bei den Speichen eines Fahrrades führen vom äußeren Ring immer wieder Wege direkt in die City hinein. Felder, Wiesen, Moorlandschaften und große Gehöfte prägen hier draußen das Bild. Entlang der Hunte geht es ab Wardenburg wieder in die Stadt. Tipp: Es gibt noch die beiden anderen Tagestouren „Ammerland“ und „Wesermarsch“. Sie lassen sich prima kombinieren und als Pensum für ein ganzes Wochenende in Oldenburg nacheinander abfahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.route-­um-oldenburg.de; hier ist die Tour auch als pdf-Datei und GPS-Track herunterzuladen.

Kunst – was sonst? Schließlich sind wir in Worpswede. (Marc Hagedorn)

Radeln im Teufelsmoor: Von Bremen nach Hambergen

Es dauert nicht lange, dann ist man schon im Grünen. Start der Tour ins Teufelsmoor ist am Bremer Bahnhof an der Theodor-Heuss-Allee. Über Parkallee, Kuhgraben und Borgfelder Deich geht es raus aus der Stadt. Der Weg ist ein Teilstück der Tour „Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer“, die insgesamt 450 Kilometer lang ist. Sie ist gut ausgeschildert mit einem Logo, das einen Kiebitz und die Silhouette des Landstrichs zwischen Elbe, Nordsee und Weser zeigt. Lilienthal, Worpswede und Hambergen sind die größeren Orte, die angesteuert werden. Wer die Strecke erweitern möchte, kann sie zum Beispiel mit einer der sechs Routen rund um Worpswede kombinieren. Die Rundkurse, jeweils nach Farben sortiert (rot, braun, grün, gelb, blau und lila), sind noch einmal zwischen zwölf und 45 Kilometer lang. Hilfreich bei der Planung weiterer Strecken durchs Teufelsmoor sind die Internetseiten www.kulturland-teufelsmoor.de oder teufelsmoor-wattenmeer.de, hier gibt es Prospekte und Karten als pdf-Dateien und einen Routennavigator.

Eine Stadt, 16 Ortsteile: Bassumer Fahrradrundweg

Filigran gestaltet: der Altarraum der Stiftskirche in Bassum (Michael Braunschädel)

Die Kommunen im Bremer Umland haben längst ihr Potenzial als Entspannungs- und Rückzugsort für gestresste Städter und Naturliebhaber erkannt. Bassum zum Beispiel hat ein schönes Quartett an Routen rund um die Stadt angelegt. Bassum, gut 30 Kilometer südlich von Bremen gelegen, ist mit der Bahn oder dem Auto sehr gut zu erreichen. Die vier Touren erschließen Bassum im Norden, im Osten, im Süden und im Westen. Die Teilstücke sind zwischen 20 und 30 Kilometer lang. Wer lieber einmal außen herum fahren will, legt 58 Kilometer zurück. Zu sehen gibt es beispielsweise Hügelgräber, Mühlen oder Künstlerateliers (rote Route), das Scheunenviertel Neubruchhausen (blaue Route) oder direkt in Bassum das Stift Bassum mit Stiftskirche und Kunstpfad. Die gesamte Strecke ist mit 250 Schildern sehr gut ausgezeichnet. Ein Faltprospekt mit den Touren gibt es beim Bürgerservice, diverse Downloads und weitere Informationen sind unter www.bassum.de verfügbar.

Ein Abstecher lohnt sich: das Wolfscenter Dörverden. (Rafael Heygster)

Der Weser-Radweg: Zwischen Verden und Hoya

Wenn man wollte, könnte man schon in Verden mit seinem Dom, dem Domherrenhaus oder dem Pferdemuseum einen ganzen Tag verbringen. Für die Rundtour über Hoya soll Verden aber nicht Aufenthaltsort sein, sondern Start- und Zielpunkt. Es dauert ein wenig, bis die namensgebende Weser erreicht wird. In Rieda ist es soweit. Zwischen Geestefeld und Stedorf verläuft der Radweg parallel zum Schleusenkanal. Ein Besuch der Schleusenanlage lohnt sich. Auch das Wasserkraftwerk Dörverden, 1913 in Betrieb genommen, ist interessant. An dieser Stelle könnte man die Tour mit der Überquerung der Weser abkürzen. Aber dann verpasste man das schöne Städtchen Hoya mit dem Grafenschloss, auch ein Abstecher zum Wolfscenter in Dörverden-­Barme fiele dann flach. Deshalb besser die ganze Tour fahren: Hinter Hoya geht es auf der anderen Weserseite wieder gen Norden zurück nach Verden. Karten für die ausgeschilderte Strecke finden Sie unter www.radler-paradies.de. Faltblätter können dort auch online bestellt oder als pdf-Datei heruntergeladen werden.

In der Wiesteniederung: Alles rund um Kräuter

Wassermühle Stuckenborstel (Tina Hayessen)

Etwas mehr als 50 Kilometer lang ist die Kräuterroute in der Kräuterregion Wiesteniederung. Start und Ziel ist der Bahnhof in Sottrum. Die Örtchen am Streckenrand heißen Stuckenborstel, Stapel, Horstedt, Nartum, Gyhum und Bötersen. Klingt unspektakulär, es gibt aber trotzdem etwas zu sehen. In Stuckenborstel etwa die Wassermühle, in Stapel den Kräuterpfad mit mehr als 3000 Lavendelpflanzen, in Nartrum den Kräuterlehrpfad, in Horstedt eine Kräutergärtnerei und den Bibel- und Labyrinthgarten der Kirchengemeinde. Felder, Wiesen und Waldstücke prägen den Charakter der Strecke. Empfehlenswert für weitere Touren in der Gegend ist die ADFC-Regionalkarte „Radlerparadies Landkreis Rotenburg/Wümme“. Hilfreiche Informationen gibt es auch vom Touristikverband Landkreis Rotenburg unter www.tourow.de mit Downloads und GPS-Track.

Ab auf die Insel: Einmal Harriersand und zurück

Baden vor gewöhnungsbedürftiger Kulisse: der Strand auf Harriersand. (Torsten Spinti)

Wer einmal versuchen möchte, sich selbst eine Strecke mit Hilfe der Rad- und Wanderapp Komoot zusammenzustellen, könnte mit dieser Tour beginnen: vom Bahnhof Blumenthal auf der einen Weserseite rauf nach Harriersand und auf der anderen Seite wieder zurück nach Blumenthal – zwei Weserquerungen mit der Fähre inklusive. Ein bisschen Kondition kann nicht schaden. Dafür gibt es Interessantes zu sehen unterwegs: die Eisenbahnbrücke über die Hunte in Elsfleth oder das Denkmal des Schwarzen Herzogs zum Beispiel, die Kaje in Brake mit Altstadt und Schiffsmuseum oder die Gedenkstätte U-Boot-Bunker Valentin in Farge-Rekum. Sie hat seit Ende Mai mit Einschränkungen wieder geöffnet. Ohne Einschränkungen offen ist der Strand auf der Weserinsel Harriersand. Zwar ist der Blick hinüber nach Brake auf das riesige Hafenterminal der Firma J. Müller gewöhnungsbedürftig, ins Wasser gehen die Menschen hier trotzdem.

