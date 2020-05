Idylle vor der Haustür: Bremen und das niedersächsische Umland haben viele schöne Flecken zu bieten. Hier blüht ein Rapsfeld im Osnabrücker Land. (Marc Hagedorn)

Goldenstedter Moor

Das Hochmoor zwischen Twistringen und Vechta steht seit 1984 unter Naturschutz. Am Rande der 10 000-Einwohner-Gemeinde Goldenstedt befindet sich das Haus im Moor, kurz NIZ genannt für Naturschutzinformationszentrum. Es beherbergt ein Museum und eignet sich hervorragend als Startpunkt, um einmal ums Moor herum zu wandern. Wer nicht die ganze Strecke laufen will, kann auf die kleine Moorbahn umsteigen, die hier regelmäßig ihre Runden fährt und ab dem 16. Mai wieder verkehren soll. Zu sehen gibt es unterwegs riesengroße Torfabbauflächen, an denen sich die Torfblöcke stapeln. Steigungen hält die Strecke zwar nicht parat, aber gute Kondition ist trotzdem nötig. Die Gelegenheit für eine gemütliche Pause ergibt sich nämlich erst spät auf dem Rundkurs.

Länge der Strecke: 23,6 Kilometer,

Dauer: 5:30 Stunden

Hasbruch

Der Hasbruch zwischen Delmenhorst und Hude ist einer von vier Urwäldern im Nordwesten. Er ist seit über 120 Jahren sich selbst überlassen, und das merkt man auch an seiner Ursprünglichkeit. Berühmt ist der Hasbruch für seine 1200 Jahre alte Friederiken-Eiche. Die Parkplätze rund um den Hasbruch sind mit guten Karten und Informationstafeln ausgestattet. Zu entdecken gibt es auf dem Rundkurs viel: das Vielstedter Melkhus etwa oder den Urwaldpfad mit krumm gewachsenen Bäumen, manche wirken so, als würde der Dschungel sie regelrecht verschlucken. Ein Aussichtsturm am Ende des Pfades bietet einen schönen Rundblick, eine Jagdhütte etwas weiter lädt mit vielen Sitzgruppen zur Rast ein.

Länge der Strecke: 13 Kilometer

Dauer: 3:45 Stunden

Riepholm

Der Wanderweg in der Nähe von Visselhövede gilt als Strecke, die ideal geeignet ist zum Durchatmen, Abschalten und Krafttanken. Hier, im äußersten Südosten des Landkreises Rotenburg, begegnet der Wanderer in der Regel nur wenigen Menschen. Es geht durch Wälder, am Waldrand entlang, durch Felder und Wiesen. Hier und da liegen Höfe am Wegesrand, Teile der Strecke führen über einen alten Pferdekutschen-Postweg. Idealer Startpunkt für die gut ausgeschilderte Tour ist der Hof Wilkens in Riepholm, ein Bio-Bauernhof mit eigenem Hofladen.

Länge der Strecke: 11,8 Kilometer

Dauer: 2:40 Stunden

Kempowskis Idylle

In Nartum bei Zeven, weit draußen, hat sich der 2007 verstorbene Schriftsteller Walter Kempowski über die Jahre seinen Rückzugsort geschaffen, „ein wenig Höhle, ein bisschen Gutshaus, Schule und Kloster“, wie er selbst einmal gesagt hat. Die Wanderung „Kempowskis Idylle“ erkundet die Gegend, der sich Kempowski verbunden fühlte. Zu sehen gibt es auf dem gut ausgeschilderten Rundkurs, der zu den sogenannten Nordpfaden gehört, das Großsteingrab im Steinfelder Holz, das Stellingsmoor, in dem noch Torf abgebaut wird, und ein kleines Freilichtmuseum mit Motormühle. Quasi Pflicht ist der Besuch des Hauses Kreienhoop, hier ist die Kempowski-Stiftung beheimatet. Zuletzt war das Haus wegen Corona für den Publikumsverkehr geschlossen, Informationen gibt es unter: 0 42 88/438.

Länge der Strecke: 12,1 Kilometer

Dauer: 2:40 Stunden

Bremen-Nord

Die Tour durch die Bremer Schweiz in Bremen-Nord beginnt und endet in Bremen St. Magnus an der S-Bahn-Station. Sie ist aus der Innenstadt mit dem BSAG-Cityticket zu erreichen. Zu sehen gibt es auf der Rundwanderung unter anderem den Friedehorstpark mit sehr schönen Villen in der Nähe, das Herrenhaus Leuchtenburg inmitten eines riesigen Parks, die Ökologiestation Bremen, unter gebracht in einer alten Villa, mit einem Naturerlebnispfad und vielen Informationen sowie das Schönebecker Schloss mit Museum.

Länge der Strecke: 13,6 Kilometer

Dauer: 3:20 Stunden

Durch Moor und Heide

Diese Wanderung im Landkreis Verden startet und endet in Diensthop, südlich von Dörverden, am Gasthof Waidmannsheil. Unterwegs auf Waldwegen und Moorpfaden begegnet der Wanderer dem Nachbau eines Hügelgrabes, einer mittelalterlichen Befestigungsanlage, dem Schafstallviertel von Hülsen und dem Biotop Erlenbach mit See. Im Moor stehen die Bäume tief im Wasser. Einen genaueren Blick sind auch die erhaltenen Snedensteine aus dem 16. Jahrhundert wert, Snede ist ein altes Wort und steht für Grenze.

Länge der Strecke: 16,7 Kilometer

Dauer: gut 3:50 Stunden

Im Bremer Osten

Auch in der Stadt ist Wandern möglich und zwar nicht nur im Bürgerpark. Der Rundgang durch alte Parks im Bremer Osten beginnt und endet an der BSAG-Haltestelle Erkelenzer Straße. Die Streckenführung verbindet den Blockdieksee (Achtung hier hört man noch Autobahngeräusche) mit der Oberneuländer Windmühle und Hasses Park, der seit 1982 unter Denkmalschutz steht. Später kreuzen an einer Stelle womöglich Golfer den Weg, wenn sie auf der Anlage des Golfclubs Oberneuland unterwegs sind. Weiter über den Achterdieksee und den Achterdiekpark geht es zum Vahrer See.

Länge der Strecke: 8,9 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunde

Weitere Wanderrouten, Informationen und Fotos finden Sie auf der Webseite von Klaus Meyer unter www.wanderklaus.de.