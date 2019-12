In den vergangenen zwölf Monaten bestimmten einige Nachrichten das Geschehen in Bremen im besonders hohen Maß. Gleich zu Jahresbeginn sorgte der Angriff auf Frank Magnitz für Schlagzeilen, als unbekannte den AfD-Abgeordneten niederschlugen. Gegen Jahresende war der Name Miri in aller Munde, während die Diskussion über den Umbau des Sparkassengeländes am Brill das ganze Jahr über immer wieder entbrannte. Sportlich sah es im Frühjahr für Werder noch deutlich besser aus als zuletzt: Die Grün-Weißen trafen im Halbfinale des DFB-Pokals auf den FC Bayern München.

Frank Magnitz dürfte zu den Personen zählen, um die es in diesem Jahr die meisten Kontroversen in Bremen gab. Sieben Tage war das Jahr erst alt, als Unbekannte den AfD-Politiker niederschlugen. Er war zuvor auf dem Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle Bremen gewesen und nutzte auf dem Heimweg die Abkürzung durch die St. Pauli Passage, wo die Täter ihn angriffen. Magnitz gab später an, dass er mit einem Kantholz niedergestreckt worden sei. Diese Ansicht widerlegte ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo. Zudem postete er ein Bild auf dem Krankenhaus, dass ihn schwer verletzt zeigte, um „mediale Betroffenheit“ auszulösen, wie er parteiintern schrieb. Die Fahndung nach den Tätern wurde im August eingestellt.

Kontrovers diskutiert werden auch Magnitz' Arbeitsplätze. Seit der Bürgerschaftswahl Ende Mai sitzt er in der Landesregierung – zusätzlich zu seinem Bundestagsmandat. Das ist zwar rechtlich erlaubt, zeitlich aber eigentlich nicht machbar. Der Bundesvorstand der AfD setzte ihm deshalb eine Frist bis September, um eines der Ämter abzulegen. Magnitz hält jedoch bis heute an beiden Mandaten fest. Zudem löste er die Bremer AfD-Fraktion, nach einem Zerwürfnis mit Fraktionschef Thomas Jürgewitz, auf. Die Bundes-AfD verbot ihm daraufhin alle Parteiämter für zwei Jahre.

Frank Magnitz (AfD) wusste seine Verletzungen medial zu nutzen. (Michael Bahlo/dpa)

Die Lesumbrücke ist seit dem 16. Dezember 2018 auf dem westlichen Teil für die Fahrtrichtung Hannover gesperrt, sie ist baufällig. Laut eines im Juli vorgestellten Gutachtens hilft nur ein kompletter Neubau. Der soll auch kommen, jedoch frühestens 2028. Zunächst soll die Brücke ertüchtigt, also mit Stahl verstärkt, werden. Ein zweites Gutachten, das seit dem 29. Oktober vorliegt, widerspricht nämlich dem ersten, welches die Ertüchtigung für nicht möglich, weil unwirtschaftlich, hielt.

Frühestens im Spätherbst 2020 soll die Ertüchtigung der westlichen Lesumbrücke fertig sein. Dann soll es wieder drei normalgroße Fahrspuren für beide Fahrtrichtungen geben, statt je zwei kleinen, die sich momentan die östliche Lesumbrücke teilen. Dann sollen auch die Vollsperrungen der Brücke vorerst Geschichte sein, mit denen sich Autofahrer in den letzten Monaten immer wieder herumplagen mussten. Mehrfach wurden Fahrbahnschäden ausgebessert.

Nach zwei Gutachten steht fest: Die Lesumbrücke kann, wie vom Amt für Straßen und Verkehr erhofft, ertüchtigt werden. (Christian Kosak)

Die Bremer Bürgerschaftswahl am 31. Mai endete mit einem historischen Wahlergebnis. Erstmals seit Bestehen der Bürgerschaft in ihrer heutigen Form, also 1946, vereinte die SPD nicht die meisten Stimmen auf sich. Durch eine Dreifachkoalition schaffte es die SPD jedoch trotzdem weiterhin in der Regierung zu bleiben und den Bürgermeister zu stellen. Andreas Bovenschulte löste in dieser Funktion Carsten Sieling ab, der somit nur eine Legislaturperiode amtierte. Er übernahm damit Verantwortung für die herben Wahlverluste, wie es auch Willy Dehnkamp tat, der als einzigen Bremer Bürgermeister eine ähnlich kurze Amtszeit (1965-1967) hatte.

Stärkste Kraft in Bremen wurde die CDU. Sie sicherte sich 26,7 Prozent (+4,3 Prozent), gegenüber 24,9 Prozent bei der SPD (-7,9 Prozent). Da es der Partei um Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder jedoch nicht gelang eine Koalition zu bilden, war der Weg frei für die sogenannte Rot-gün-rote-Koalition aus SPD, Grünen und Linke – die erste dieser Art in einem westlichen Bundesland. Kurz vor dem Einsetzen der Regierung, erklärte Bovenschulte mit Blick auf eine bundesdeutsche Signalwirkung jedoch: „Das darf man, glaube ich, nicht ganz so hoch hängen.“

Als die Seute Deern im Februar Feuer fing, nahm das Unheil seinen Lauf. Seit dem Brand konnte das Museumsschiff und Wahrzeichen der Stadt Bremerhaven nur noch mit Pumpen über Wasser gehalten werden. Trotz der Pumpen sorgte ein Wassereinbruch Ende August dann dafür, dass das Schiff dennoch absackte. Die Feuerwehr musste es aufwendig mit dicken Luftkissen wieder anheben.

Im Anschluss diskutierte die Politik: Sanieren oder Abwracken? Nachdem Gutachter dem denkmalgeschützten Schiff einen Totalschaden bescheinigt hatten, wurde im Oktober auf Abwracken entschieden. Die Besitzerin, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, hatte den Dreimaster jahrelang nicht gepflegt, nun musste die Konsequenz gezogen werden. Nur einige wenige Elemente, wie der Anker, das Steuerrad und die Galionsfigur, sollten gerettet werden. Einen Monat später überraschte die Bundesregierung mit der Ankündigung 46 Millionen Euro für einen Neubau des Segelschiffes bereitzustellen. Die „neue“ Seute Deern soll aus so vielen alten Teilen wie möglich bestehen.

Seit August kann die Seute Deern nicht mehr alleine schwimmen. (Str/dpa)

Der geplante Libeskind-Bau auf dem Sparkassengelände am Brill zieht sich hin. Nachdem die Investorengruppe der Familie Schapira die Pläne einer öffentlichen Ausschreibung verworfen hatte, stellten sie im Februar einen neuen Entwurf vor. Star-Architekt Daniel Libeskind soll das Gelände, auf dem die Sparkasse Bremen bis zum 30. September 2020 ihren Stammsitz haben wird, umbauen. Sein Plan: Unter anderem vier große Türme, von denen einer 98 Meter hoch sein soll, ersetzen bis auf das historische Sparkassengebäude sämtliche Gebäude des Areals. Es sollen unter anderem Gastronomie, ein Hotel und Studentenwohnungen entstehen.

Nach zähen Diskussionen hatte die neue Regierungskoalition die Entwürfe im Juni schließlich gekippt. Die Libeskind-Pläne seien überdimensioniert. Die Koalition forderte von den Investoren einen neuen Entwurf, der sich an den Dimensionen der öffentlichen Ausschreibung orientiert. Zuletzt hatte Bausenatorin Maike Schaefer dies den Schapiras, die am Sparkassengelände festhalten, mitgeteilt. Ob sie nun einen neuen Entwurf vorlegen oder es zu einem weiteren Ausschreibungsverfahren kommt, ist jedoch noch offen.

So sieht der Entwurf von Daniel Libeskind aus. Die vier Türme sind unterschiedlich hoch und ragen bis zu 98 Meter auf. (Studio Libeskind)

Der Fall Miri schlug im November hohe Wellen. Nach jahrelanger Duldung war der Clan-Chef Ibrahim Miri im Juli in den Libanon abgeschoben worden. Doch plötzlich tauchte er Ende Oktober wieder in Bremen auf. Aufgefallen war er, weil er sich wegen fehlender Papiere selbst stellte. Eine sofortige Wieder-Abschiebung war aber nicht möglich: Miri klagte unter anderem gegen seine Abschiebung und stellte einen Asylantrag.

Die diversen Klagen beschäftigten die deutschen Behörden knapp einen Monat. In der Zwischenzeit setzte unter anderem Bundesinnenminister Horst Seehofer verstärkte Grenzkontrollen ein. Nach seinen gescheiterten Verfahren wurde Miri umgehend erneut in den Libanon abgeschoben. Dort erhielt er direkt noch einmal Post aus Deutschland mit Rechnungen: Seine beiden Abschiebungen muss er nämlich selber zahlen. Zuletzt hatte er erfolglos versucht über die Türkei ein weiteres Mal nach Bremen zurückzukehren.

Bremens Pokalspiel gegen die Bayern war ein echter Krimi. Um ein Haar wäre Werder im April in das Pokalfinale eingezogen. Per Doppelschlag hatten die Grün-Weißen Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen, wähnten sich auf der Siegerstraße, doch die Bayern „duselten“ sich mithilfe eines falsch gepfiffenen Elfmeters weiter. Das sorgte für Frust bei den Gastgebern.

Zur Erinnerung: Im Zweikampf mit Bremens Abwehrmann Theodor Gebre Selassie, ging Bayerns Flügelflitzer Kingsley Coman zu Boden – ohne, dass Gebre Selassie entscheidend nachgeholfen hatte. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied dennoch auf Strafstoß, trotz Rücksprache mit Videoassistent Robert Kampka. Das Problem: Die beiden Schiedsrichter hatten offenbar aneinander vorbeigesprochen. Laut Regeln darf das Spiel deshalb auch nicht nachgeholt werden, wie es Werder-Fans zunächst gehofft hatten.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt befand im Nachhinein, es sei „gut, dass klargemacht wurde, dass es ein Fehler war. Aber für uns ist der DFB-Pokal damit beendet.“ Die Pokalspielzeit war dennoch achtbar, unter anderem mit einem 7:5 nach Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Dortmund. In der laufenden Saison ist Werder übrigens noch dabei. Gegner im Achtelfinale: erneut Borussia Dortmund.