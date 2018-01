So soll sich in wenigen Jahren das Gelände des heutigen Schuppen 3 präsentieren. Das rechte Gebäude stellt den Rest des Bestandsgebäudes dar. (Jürgen Theiner, Robert C. Spies Immobilien)

Die neue Gestalt des Schuppen 3 steht fest. Das Immobilienprojekt in der Überseestadt, das unter der Bezeichnung Europaquartier vermarktet wird, hat am Dienstag mit der Veröffentlichung der Siegerentwürfe des Architektenwettbewerbs eine neue Phase erreicht. In den vergangenen Monaten hatte eine Fachjury die Vorschläge von 32 Büros ausgewertet, von denen nun vier zum Zuge kommen, darunter auch die Bremer Firma Haslob, Kruse & Partner.

Das Wohnhochhaus verfügt über 13 Geschosse und soll kleingewerbliche Nutzung im Erdgeschoss haben (Sauerbruch Hutton)

Das Grundkonzept sieht vor, dass nur rund ein Drittel des vorhandenen Lagerhallenkomplexes erhalten bleibt, nämlich der südöstliche, zum Schuppen 1 hin gelegene Teil. Dieser Bereich ist ausschließlich für Gewerbe vorgesehen. Das Gebäude wird in der Mitte aufgeschnitten, so dass ein Lichthof entsteht, außerdem wird ein weiteres Geschoss draufgesattelt. Als Nutzer dieses Altbaus ist unter anderem die Deutschland-Zentrale eines namentlich noch nicht genannten Unternehmens vorgesehen. Sie allein soll mehrere hundert weitere Arbeitsplätze in die Überseestadt bringen. Außerdem wird ein Kindergarten einziehen.

Auch der Entwurf des Bremer Architekturbüros Haslob, Kruse & Partner kommt zum Zuge. (Haslob, Kruse & Partner)

In Blickrichtung Landmark-Tower schließen sich dann die Neubauten an. Zunächst ein Wohn-Hochhaus („Hochpunkt“) mit 15 Geschossen und kleingewerblicher Nutzung im Erdgeschoss. Die weitere Wohnbebauung teilt sich folgendermaßen auf: acht Mehrfamilienhäuser, die senkrecht zum Europahafen gruppiert sind, und ein längerer Gebäuderiegel, der parallel zum Hafenbecken direkt an der Konsul-Smidt-Straße verlaufen wird. Auf diesem Grundstück errichtet Investor Ingo Damaschke sozial geförderte Wohnungen, die jedoch ebenfalls alle „Wasserblick“ haben werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Neugestaltung des Schuppen 3 liegt bei 175 Millionen Euro.