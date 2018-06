„Bremen hat eine traurige Verbindung zu den Nazi-Verbrechen in Weißrussland", sagte Carsten Sieling. (dpa)

Begegnung mit dem finstersten Kapitel deutscher und zugleich bremischer Geschichte: Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Freitag an der Einweihung der Holocaust-Gedenkstätte Trostenez und des Mahnmals „Der Weg des Todes“ im ehemaligen Vernichtungslager Malyj Trostenez in der Nähe von Minsk teilgenommen.

„Bremen hat eine traurige Verbindung zu den Nazi-Verbrechen in Weißrussland", sagte Sieling. Gemeint ist die Deportation von 444 jüdischen Männern, Frauen und Kindern aus Bremen im November 1941. Jeder von ihnen durfte nur einen Koffer mitnehmen. Die Wohnungen wurden versiegelt. Frühmorgens wurden die Menschen abgeholt und in kleinen Gruppen zum „Lloydbahnhof“ geführt.

Von dort fuhren sie ihrer Ermordung in Minsk entgegen. Den Bremer Transport überlebten nur sechs Männer. Es sei ihm "besonders wichtig", so der Bürgermeister, "dass unsere Stadt bei der Einweihung dieses für uns so bedeutenden Erinnerungsortes vertreten ist". Da es immer weniger Zeitzeugen gibt, so Sieling, werde die Rolle von Gedenkstätten wie Trostenez immer wichtiger, um die Erinnerung an die Opfer der Shoa wachzuhalten. Die Gedenkstätte solle deshalb ein wichtiger Baustein für eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur werden.