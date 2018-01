Mehr als 270 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind am Montag der Einladung des WESER-KURIER zum Neujahrsempfang in der Bremer Kunsthalle gefolgt. (Dustin Weiss)

Bremen und Bremerhaven sollen in Zukunft wachsen. Dieses Ziel hat Harald Emigholz, Präses der Bremer Handelskammer, am Montag vor mehr als 270 Gästen beim Neujahrsempfang des Weser-Kurier in der Kunsthalle betont.

Emigholz benannte für das Wachstum eine konkrete Größenordnung, die er für erreichbar hält: Bis zum Jahr 2030 könne Bremen um 12 Prozent auf dann 625. 000 Einwohner wachsen und Bremerhaven um 14 Prozent auf dann 130.000 Einwohner. „Bis dahin haben wir dann alle davon überzeugt, dass Bremen und Bremerhaven sympathische Städte sind, mit dem Ruf, den kreativen, jungen und leistungsbereiten Menschen ein deutschlandweit einzigartiges Großstadtumfeld zu bieten“, beschrieb Emigholz seine Vision für den Zwei-Städte-Staat.

Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte Bremens Stärken und nannte als Beispiel dafür das zuletzt im bundesweiten Vergleich starke Wirtschaftswachstum in Bremen. „Bremen steht am Beginn einer Zeitenwende, weil wir abschließen werden, woran viele Menschen lange Jahre hart gearbeitet haben“, sagte Sieling mit Blick auf die kommenden beiden Jahre. Damit nahm er Bezug auf die Konsolidierung. Den oft schwierigen Weg bis zur Einhaltung der Schuldenbremse zu gehen, hätten viele noch vor einigen Jahren den Bremern nicht zugetraut, daran erinnerte der Bürgermeister. In Zukunft werde Bremen in Infrastruktur investieren, vor allem in den Bereich Kinder und Bildung, aber zugleich auch Strukturen verändern, so Sieling.

Verlag setzt auf Standort Bremen

Eric Dauphin vom Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG stellte das 275-jährige Jubiläum der BREMER NACHRICHTEN heraus und sagte, die Mediengruppe des WESER-KURIER sei heute nicht mehr nur Chronist der Ereignisse in Bremen, sondern auch Initiator von Diskussionsrunden zu wichtigen Themen sowie Veranstalter zweier wichtiger Wirtschaftskongresse. Für die Zukunft wolle sich der Verlag digital noch besser und leserfreundlicher aufstellen – und setze dabei auf den Standort Bremen.

Chefredakteur Moritz Döbler ergänzte: „Guter Journalismus geht auch ohne Papier.“ Damit die Nutzer auf alles Zugriff haben, was in der Region relevant sei, wolle der Weser-Kurier künftig auf www.weser-kurier.de auch Videos von „Buten und Binnen“ (Radio Bremen) veröffentlichen.