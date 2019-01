Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat sich für eine leichte Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen. "Wir brauchen dort eine leichte Erhöhung, ist meine Auffassung, weil das die beste Flatrate Deutschlands ist", sagte er am Montagabend bei einer Veranstaltung des ZDF in der Oberschule "Roland zu Bremen" in Huchting. Es gebe keine andere Flatrate für unter 20 Euro, bei der man so viel bekomme.​

Noch bis Ende 2020 muss jeder Haushalt in Deutschland 17,50 Euro im Monat für die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zahlen. Die Ministerpräsidenten der Länder diskutieren jedoch derzeit über eine Anpassung. Nach Auskunft von ARD und ZDF sei eine Erhöhung unumgänglich, wenn das aktuelle Programm aufrecht erhalten werden soll. Einige Bundesländer wollen den Beitrag künftig an die Entwicklung der Inflationsrate koppeln, andere wollen ihn stabil halten. Alle vier Jahre entscheiden die Länder neu über den Beitrag, den es seit 2009 gibt. Zunächst betrug er 17,98 Euro, seit 2015 gilt der aktuelle Satz.

"Im Kreis der Ministerpräsidenten sind wir sehr regelmäßig mit der Frage befasst, wie das weitergeht und ich bekenne, dass ich zu der Gott sei dank noch bestehenden Mehrheit im Kreis der 16 Länder gehöre, die Fan sind des Öffentlich-Rechtlichen", sagte Sieling. "Wir haben da was ganz Wertvolles." Er begründete dies mit der Zuverlässigkeit von Quellen und der Richtigkeit von Informationen, aber auch mit der breiten Sportberichterstattung.

Die Veranstaltung in der Huchtinger Oberschule war Teil des ZDF-Bürgerdialogs, bei dem Besucher auch dem stellvertretenden ZDF-Chefredakteur Elmar Theveßen Fragen stellen konnten. An diesem Dienstagmorgen sendet das ZDF sein Morgenmagazin aus der Schule zum Thema Bildung.

