Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) glaubt fest an einen juristischen Sieg Bremens über die Deutsche Fußball Liga. (Koch)

Im Rechtsstreit mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) um die Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen wird sich Bremen letztinstanzlich durchsetzen – davon ist Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) überzeugt. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zeigte sich Sieling am Sonnabend sehr optimistisch, was den Ausgang des Verfahrens angeht. Wie berichtet, hatte Bremen im Februar einen juristischen Etappensieg gegen die DFL errungen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) wies eine Klage der DFL gegen einen auf 415 000 Euro reduzierten Gebührenbescheid für das Nordderby vom April 2015 zurück. Zuvor hatte die DFL erstinstanzlich vor dem Verwaltungsgericht gewonnen. Nun wird das Bundesverwaltungsgericht eine endgültige Entscheidung zu treffen haben, nachdem der Ligaverband gegen die OVG-Entscheidung Revision eingelegt hat.

Vor der letzten Runde des Rechtsstreits gibt sich der Bürgermeister nun demonstrativ zuversichtlich. „Die DFL will das noch nicht wahrhaben, aber unsere Argumentation ist stichhaltig und wird auch in der nächsten Instanz bestehen“, sagte Sieling der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das Bremer Vorbild, die finanzkräftigen Bundesligisten zu den Kosten für die Sicherheit rund um die Spielstätten heranzuziehen, werde Schule machen. Weitere Bundesländer würden dem Stadtstaat folgen. „Es macht Sinn, einen national einheitlichen Umgang mit dem Problem zu finden“, appellierte Sieling an seine Länderkollegen. Die meisten von ihnen stehen dem Bremer Vorgehen bisher zurückhaltend bis ablehnend gegenüber.