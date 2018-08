Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD). (Mohssen Assanimoghaddam/dp)

Bremens SPD-Regierungschef Carsten Sieling sieht rund zehn Monate vor der Landtagswahl keine Notwendigkeit, sich übermäßig von den Grünen abzusetzen. "Beide Parteien haben in den drei Legislaturperioden darauf geachtet, dass die jeweiligen Themen gesetzt werden können und das eigene Profil nicht verloren geht", sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei klar: "Wir haben immer auch in Konkurrenz zu den Grünen gestanden."

Sieling, seit 2015 Regierungschef des kleinsten Bundeslandes, verwies darauf, dass die Grünen mittlerweile in mehreren Bundesländern in einer Koalition mit der CDU sind. "Man kann gar nicht so schnell zählen. Da sind wir natürlich an vielen Stellen auch Konkurrenten." Zudem habe für die SPD die soziale Stabilität und der soziale Zusammenhalt als Grundaufgabe Priorität. "Das steht bei den Grünen, die ja durchaus auch die Partei mit den bestverdienenden Wählern sind, nicht unbedingt so im Vordergrund."

An einem Strang ziehen SPD und Grüne in Bremen beim Thema Migration und Integration. So wird der Stadtstaat auch einem neuen Anlauf im Bundesrat für die Einstufung der Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten nicht zustimmen. Das Thema werde im Senat zwar noch mal beraten, sagte Sieling. "Am Ende des Tages werden wir aber keinen Beitrag dazu leisten, dass die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländer erklärt werden." Die Forderung sei auch eher ein politisches Ablenkungsmanöver als eine Lösung der wirklichen Herausforderungen in der Zuwanderungspolitik.

Bereits 2017 hatte sich Bremen in dieser Frage in der Länderkammer enthalten. Vor allem die Grünen sprechen sich dagegen aus. Sieling sagte: "Wir werden in Bremen darum keinen Koalitionsstreit entfachen." SPD-Chefin Andrea Nahles hatte die Weigerung der Grünen, mehr sichere Herkunftsländer auszuweisen, kürzlich als "schweren Fehler" bezeichnet. Sieling sieht das Thema als "politisch absolut überhöht" an.

Mit Blick auf die 100-Tage-Bilanz von Nahles sagte der dem linken SPD-Flügel zuzurechnende Sieling, dass er eine deutliche Veränderung spüre, in der Art, wie die Partei geführt werde. Es gebe eine sehr hohe Abstimmung und eine sehr intensive Diskussion. Nahles zeichne sich durch eine verbindliche und zuverlässige Art aus und schaffe auch mit einer hohen Kompetenz Vertrauen. "Wir brauchen die Flügel in der Tat zum Schlagen und zum Fliegen. Aber der Körper muss Substanz haben."

Die aktuellen Umfragewerte, die die SPD bundesweit unter 20 Prozent sehen, führte Sieling auch auf die komplizierte politische Lage in Deutschland zurück. "Das unwürdige Sommertheater von CDU und CSU hat ja gezeigt, wie schwierig es ist, kurzfristig sozialdemokratische Themen zu platzieren." Nahles habe in dieser Situation richtig gehandelt. "Es ist eben nicht immer die richtige Antwort, gleich ganz laut loszuschreien."