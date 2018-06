Die Aussagen von Carsten Sieling bestätigen den Groll, der seit dem Bekanntwerden der Idee im Hintergrund schwelt. (dpa)

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat sich zum ersten Mal zu den Plänen einer möglichen "Business School Bremen" auf dem Sparkassengelände am Brill geäußert. Sein Urteil fällt deutlich aus: Die Idee besitze keine hinreichende Reife, lässt Sieling auf Nachfrage des WESER-KURIER über seinen Sprecher André Städler ausrichten.

Vorausgegangen war ein Gespräch zu Beginn der Woche, bei dem Jochen Zimmermann, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Universität, sein Konzept dem Bürgermeister vorstellte. Wie berichtet, will Zimmermann die Wirtschaftswissenschaftler von Universität und Hochschule vereinen und in die Innenstadt holen.

Die Initiative des Fachbereichs zielt auf das Sparkassengelände am Brill, das an die Investoren Pinchas und Samuel Schapira aus Israel verkauft worden ist. „Grundsätzlich begrüßt der Bürgermeister, dass darüber nachgedacht wird, wie die Wissenschaft künftig stärker in der Stadt präsent sein kann“, sagt Städler.

Doch dieses Bestreben allein reiche nicht aus. Neben einer positiven Wirkung für die Innenstadt sollte nach Meinung des Bürgermeisters immer auch deutlich werden, wo der Mehrwert für die Bremer Wissenschaftslandschaft insgesamt liege. Außerdem müssten solche Vorschläge durch die jeweils verantwortlichen Gremien, in dem Fall die Hochschulleitungen, getragen werden. „Beiden Erwartungen konnte das Konzept von Herrn Zimmermann leider nicht gerecht werden“, so Städler weiter.

Die Aussagen von Carsten Sieling bestätigen den Groll, der seit dem Bekanntwerden der Idee im Hintergrund schwelt: Die Hochschulleitungen sind nicht erfreut über den Alleingang des Fachbereiches. Bislang hat es weder Gespräche zwischen der Hochschule Bremen und der Universität, noch in den Gremien der Einrichtungen gegeben. Das bestätigt auf Anfrage Uni-Sprecherin Kristina Logemann.

Dekan erklärt sich

Auch die Hochschule Bremen hält eine mögliche Zusammenlegung für nicht sinnvoll: „Wir sehen dafür keine Argumente“, sagt der Sprecher der Hochschule Bremen, Ulrich Berlin. Ein solches Projekt, wenn man es denn angehen wollte, wäre sehr komplex. „Wir als Hochschule verfolgen einen interdisziplinären Ansatz“, sagt Berlin, „indem wir verschiedene Fachrichtungen und Kompetenzen bündeln“.

Nur die Wirtschaftswissenschaften zusammenzuführen, greife ökonomisch gesehen zu kurz. Beide Hochschulleitungen waren zudem nicht zu einer Podiumsdiskussion erschienen, die am vergangenen Dienstag mit Vertretern einzelner Fraktionen stattfand. Zimmermann selbst wollte sich zu dem Verlauf des Gesprächs mit dem Bürgermeister nicht weiter äußern.

Nur so viel sagte er dazu: "Der Bürgermeister hat viele Aspekte zu berücksichtigen, und das tut er aus meiner Sicht klug und besonnen." Der Dekan erklärt nun auch, warum er mit der Idee erst an die Öffentlichkeit getreten ist, ohne mit den Hochschulleitungen zu sprechen. "Wir hatten die Sorge, wenn wir die Idee frühzeitig in die Gremien geben, bleibt sie dort für längere Zeit hängen oder kommt erst gar nicht mehr raus", sagt er.

An den Standorten der Hochschule und der Universität sind zusammen etwa 5000 Studenten eingeschrieben, die von rund 150 Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern unterrichtet werden. In dem achtseitigen Papier wird die geplante „Business School Bremen“ als Chance dargestellt. Sie schärfe das Profil des Bremer Wissenschaftsstandortes und erhöhe die internationale Sichtbarkeit der Wissenschaftsinstitutionen.

"Wir wollten mit unserem Konzept ein echtes Angebot liefern"

Unterstützung bekam Zimmermann unter anderem von Rudolf Hickel, dem ehemaligen Direktor des Bremer Instituts für Arbeit und Wirtschaft, und Robert Bücking von den Grünen. Wie es mit der möglichen Fusion nun weitergehen soll, bleibt jedoch fraglich. Die Leitungen der Hochschulen wollten auf Anfrage nicht darauf eingehen, ob das Konzept nachträglich geprüft wird und auch Zimmermann selbst reagiert auf diese Frage eher ausweichend.

"Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten sehen müssen, ob noch weitere Ideen folgen", sagt er. "Wir wollten mit unserem Konzept ein echtes Angebot liefern." Gespräche mit den Investoren habe man bereits aufgenommen, sagte Zimmermann.

Das Brüderpaar aus Israel will nach eigenen Angaben etwa 200 bis 300 Millionen Euro in das 11.000 Quadratmeter große Grundstück investieren. In welche Richtung mögliche Gespräche mit den Wirtschaftswissenschaftlern laufen, ließ ein Sprecher der Investorengruppe bis Redaktionsschluss unbeantwortet.