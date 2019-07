Persönliche Erklärung angekündigt

Sieling: Rücktrittsgerüchte verdichten sich

Lisa-Maria Röhling

Seit Wochen wird über die Zukunft von Carsten Sieling spekuliert. Nun will sich der SPD-Spitzenkandidat und Bremer Bürgermeister in einer persönlichen Erklärung am Montagmittag äußern.