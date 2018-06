Sieling und Steinmeier gedenken gemeinsam zehntausender ermordeter Juden. (nordphoto)

Bremens Bürgermeister begleitet Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Freitag bei seinem Besuch der Gedenkstätte Malyj Trostenez in Weißrussland. Dort gedenken die beiden Politiker den zehntausend ermordeten Juden und sowjetischen Partisanen durch die Nazis während des Zweiten Weltkrieges. Bürgermeister Sieling ist Teil der Gastdelegation des Bundespräsidenten. „Bremen hat eine traurige Verbindung zu den Nazi-Verbrechen in Weißrussland: 440 Jüdinnen und Juden aus Bremen wurden damals nach Minsk deportiert. Es ist mir deshalb besonders wichtig, dass unsere Stadt bei der Einweihung dieses für uns so bedeutenden Erinnerungsortes vertreten ist", sagte Sieling.

Es ist die erste Reise eines Bundespräsidenten in die ehemalige Sowjetrepublik, die heute von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert wird.

40.000 bis 60.000 Menschen getötet

Die Gedenkstätte wird an dem 1942 von den Nazis nur wenige Kilometer außerhalb der weißrussischen Hauptstadt Minsk geschaffenen Vernichtungsorts Maly Trostenez eröffnet. Nach jüngsten Forschungen wurden dort 40 000 bis 60 000 Menschen erschossen oder vergast, darunter Juden aus dem Minsker Ghetto, aber auch aus Deutschland und Österreich.

Maly Trostenez gilt als größte Massenvernichtungsstätte in der zwischen 1941 und 1944 von Nazi-Deutschland besetzten Sowjetunion. Die Erschießungen und Vergasungen fanden in den Wäldern in der Nähe eines Zwangsarbeiterlagers statt. Neben Steinmeier nimmt auch der österreichische Bundespräsident Alexander van Bellen an der Gedenkfeier teil.

Steinmeier wird vor der Gedenkveranstaltung in Minsk ein Gespräch mit Lukaschenko führen. Dabei soll es um internationale Themen wie die Ukraine-Krise, aber auch um die Situation politischer Stiftungen und die innenpolitische Lage in Weißrussland gehen. (par/dpa)