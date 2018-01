Das schlechte Bremer Bildungssystem ist einer der Hauptkritikpunkte der Unternehmen. (dpa)

Ist der Standort Bremen wirklich die graue Maus, für die sie von vielen großen Unternehmen der Stadt gehalten wird? Geht es nach Bürgermeister Carsten Sieling sowie dem Chef der Bremer Wirtschaftsförderung, Andreas Heyer, ist dem nicht so. Gegenüber "Radio Bremen" verteidigten beide das Image der Stadt. Bremen habe weiterhin eine Universität mit Exzellenzstatus, eine gute Ausbildung an den Universitäten und viele bedeutende Forschungseinrichtungen, betonte Sieling. Sieling wünsche sich, dass man mehr über die guten Sachen spreche und damit werbe. Unterstützung bekommt er dabei von Andreas Heyer. Die Selbstwahrnehmung der Bremer stimme nicht mit der Wahrnehmung aus anderen Teilen Deutschlands und der Welt überein, sagte Heyer und forderte ein Ende der hanseatischen Bescheidenheit.

Mehr zum Thema Firmen beklagen Bremer Pleite-Image Immer wieder wollen Job-Kandidaten nicht in Bremen arbeiten, weil sie kein gutes Bild von der ... mehr »

Anfang der Woche hatte Klaus Hofmann, Personalvorstand beim Raumfahrtunternehmen OHB, der Stadt vorgeworfen, eine "graue Maus" zu sein und gleichzeitig auch das Bildungssystem scharf kritisiert. Immer wieder würden junge Angestellte darum bitten, an einen anderen Standort versetzt zu werden, um ihre Kinder nicht an eine Bremer Schule schicken zu müssen. Eine Kritik, über die sich der Bremer Bürgermeister ärgerte. Zum einen, weil die Unternehmen nicht mit ihm gesprochen hätten. Zum anderen sei das Thema nie angesprochen worden und grundsätzlich falsch, erklärte er im Gespräch mit "Radio Bremen".

Mehr zum Thema OHB-Kritik überrascht Politik Bürgermeister und Wirtschaftssenator wollen gemeinsam mit OHB eine Lösung für den Fachkräftemangel ... mehr »

Gegenüber dem WESER-KURIER waren in der Freitagsausgabe gleich mehrere Unternehmen mit der Stadt hart ins Gericht gegangen. „Wir hören häufig: ‚Ich finde euch prima, aber für den Job ziehe ich nicht nach Bremen.'“, sagte Stefan Messerknecht, Vorstand der Medienagentur Hmmh. In Deutschland würde Bremen meist mit Armut, Kriminalität und mangelnder Betreuungsplätze in Verbindung gebracht. Neben dem Imageproblem sei auch das Bildungssystem ein Grund für die Absage vieler Kandidaten. "Die Bildung ist eine Schlüsselfrage Bremens, bei der bis auf ein paar Bekenntnisse zu wenig passiert", monierte Messerknecht und bekam Unterstützung von AB Inbev. Bereits vor einem Jahr hatte die Brauerei die Probleme angesprochen, verbessert habe sich wenig. „Während auf Bundesebene über die Abschaffung von Betreuungskosten gesprochen wird, werden die Gebühren in Bremen angehoben“, sagte eine Sprecherin. Die Folge: Menschen mit mittleren bis hohen Einkommen meiden Bremen und ziehen ins niedersächsische Umland, da dort die Kita-Plätze ab dem Sommer kostenlos sind. Das Thema Bildung, das weiß auch Sieling, ist für Bremen ein zentrales Zukunftsthema. "Wir wollen die rote Laterne abgeben", so Sieling. Durch die schwache Sozialstruktur und den Zuzug vieler Flüchtling, die kein Wort Deutsch können, sei dies jedoch nicht so leicht.

Mehr zum Thema OHB hadert mit Standort Bremen Weil die Hansestadt viele Fachkräfte abschreckt, hat das Raumfahrtunternehmen OHB ein Problem: Ihm ... mehr »

Als Lösungsansatz für Politik und Unternehmen könnte ein Runder Tisch dienen, den Cornelius Neumann-Redlin, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände im Land Bremen, angeregt hat. An ihm sollen möglichst viele Beteilige darüber reden, wie man die Bildung in Bremen verbessern könnte und bei der Politik auf offene Ohren stößt. Er stehe dem Runden Tisch offen gegenüber, erklärte Sieling. (sei)