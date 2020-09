Autoposer sind im Viertel zu einem Problem geworden. (Uwe Anspach/dpa)

Nun kommt sie also doch, die Vollbremsung für Autoposer an der Sielwallkreuzung. Nach vielen Diskussionen haben sich die Mitglieder des Beirates Mitte am späten Dienstagabend auf der ersten Präsenz-Sitzung des Beirates Mitte im Konsul Hackfeld-Haus für eine temporäre Sperrung des Sielwalls im Radius von circa 80 Metern ausgesprochen. Dieser Beschluss wurde mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen gefasst.

Der Beirat Mitte hat seinen Beschluss im Vergleich zu dem des Beirates Östliche Vorstadt allerdings noch einmal modifiziert. Demnach soll der Sielwall nicht die ganze Woche über gesperrt werden, so der Wunsch der Beirats-Mitglieder, sondern lediglich an Wochenenden und vor Feiertagen - und zwar in der Zeit zwischen 21 und fünf Uhr. Begrenzt werden soll die temporäre Sperrung demnach auf zunächst auf sechs Wochen, so der Vorschlag des Beirates. Im Anschluss soll eine Evaluierung in Gesprächen mit Anwohnerschaft, Gastronomie und Handel sowie mit Beiräten und Polizei erfolgen.

Mehr zum Thema Autoposer im Viertel Sperrung des Sielwalls wird zur Hängepartie Eine schnelle Lösung des Posing-Problems an der Sielwall-Kreuzung ist vorerst auf Eis gelegt. Die ... mehr »

Grünes Licht signalisierte für das Verkehrsressort nun auch Nils Weiland, zuständig für strategische Verkehrsplanung. Allerdings mit einem Haken: Anlieger könnten von dieser Sperr-Regelung nicht ausgenommen werden, so Weiland.