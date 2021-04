Das Siemens-Hochhaus mit den Verwaltungsbüros der Stadt musste am Dienstag geräumt werden. (Archiv) (Christina Kuhaupt)

Das Siemens-Hochhaus an der Contrescarpe ist am Dienstagnachmittag geräumt worden. Grund dafür ist ein Brief mit weißem Pulver, der in der Behörde von Senatorin Claudia Bernhard für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz eingegangen ist.

Nach Informationen eines Polizeisprechers dauert der gemeinsame Einsatz von Polizei und Feuerwehr an. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

In der Vergangenheit waren bereits bei mehreren Bremer Parteibüros Briefe mit weißem Pulver eingegangen - bislang stellten sich die Substanzen als ungefährlich heraus.