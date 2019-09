Die Mitglieder der Initiative Heimatshoppen werben am diesem Freitag und Sonnabend für die Stärkung des lokalen Einzelhandels. (Joerg Sarbach /dpa)

Seit 2014 werben die Industrie- und Handelskammern mit dem Aktionswochenende „Heimat shoppen“ für die Stärkung des lokalen Einzelhandels. An diesem Freitag, 13., und Sonnabend, 14. September, geht das Aktionswochenende in Bremen in die zweite Runde. Nach dem Erfolg des Vorjahres hat sich die Zahl der teilnehmenden Werbe- und Interessengemeinschaften 2019 von sechs auf bereits zwölf in Bremen verdoppelt. In Bremerhaven sind es allein sieben Interessengemeinschaften. Ziel ist es, mit vielen besonderen Aktionen die Attraktivität des Einzelhandels als Rückgrat einer lebendigen Stadt herauszustellen.

Aber auch, darauf aufmerksam zu machen, dass der Abfluss von Kaufkraft aus den Innenstädten zugunsten großer Internet-Konzerne, die oftmals nicht einmal in Deutschland Steuern zahlen, gestoppt werden muss. Norbert Caesar, gerade wiedergewählter erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Das Viertel“ wird nicht müde zu betonen: „Wir müssen unsere eigenen Stärken herausstellen!“ Würden aber 98 Prozent der Waren im Internet gekauft, sei klar, dass City und auch Bremer Stadtteile wie das Viertel über kurz oder lang veröden würden, mit allen negativen Begleiterscheinungen.

„Da kommt den Kunden auch eine gewisse Verantwortung zu. Schließlich ist das Einkaufen beim stationären Einzelhandel auch nachhaltig“, betont er. Das sei aber bei den vielen Paketen, die derzeit durch die Gegend gefahren würden, eben nicht der Fall. Caesar, dem ohnehin der Brückenschlag vom Viertel in die City wichtig ist, und seine Mitstreiter von den anderen Werbegemeinschaften sind sich einig: Es gehe nichts darüber, als vor Ort qualitativ hochwertige Produkte zu sehen und zu fühlen und sich von Fachkräften kompetent beim Kauf beraten zu lassen.

Beispielsweise gibt es in der Innenstadt an diesem Aktions-Wochenende gleich eine ganze Reihe an attraktiven Veranstaltungen, die das Publikum anziehen sollen. Schon an diesem Freitag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr lädt in der Langenstraße eine Büchermeile zum Stöbern ein. Neben Gesprächen mit regionalen Verlegern und Antiquaren werden Lesungen und kleine Aktionen angeboten.

„Bücher made in Bremen“

So auch in der Traditionsbuchhandlung Storm in der Langenstraße, inhabergeführt seit 1897. „Die Regionalbuchverlage bieten eine große Vielfalt an spannenden, informativen und historischen Büchern“, ist sich das Storm-Team sicher, das sich auch in diesem Jahr das Motto „Bücher made in Bremen“ auf die Fahnen geschrieben hat. Die Büchermeile wird am Samstag von 11 bis 15 Uhr fortgesetzt. Zum allerersten Mal liefern sich am Sonnabend, 14. September, Bremer Shanty-Chöre von 11 bis 17 Uhr im Oktogon der Lloyd-Passage einen Gesangswettstreit. Wer den per Publikumsabstimmung für sich entscheidet, wird die maritime Woche eröffnen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Noch mehr Musik gibt es von 12 bis 14 Uhr auf dem Ansgarikirchhof, nämlich ein Rock-Konzert auf platt und hochdeutsch. Gegeben wird das Solo-Konzert von Knipp Gumbo alias Lars Köster, der Schlagzeuger, Sänger, Gitarrist und Songschreiber in Personalunion ist. Wer von so viel Musik hungrig geworden ist, kann anschließend in die Sögestraße schlendern. Dort wird von 12 bis 17 Uhr Spanferkel zu günstigen Preisen aufgetischt. Schon ab 11 Uhr können Fans veganer Ernährung auf dem Domshof kräftig ihr Lieblingsgemüse, ob nun Kohlrabi, Kartoffeln, Mangold oder Zucchini von den Hochbeeten ernten, die vor Monaten angelegt wurden. Immerhin ist Herbstzeit ja auch Erntezeit. Und so kann sich bei dem Erntefest jede und jeder eine Portion des gesunden Gemüses mitnehmen.

Auch in der Neustadt haben sich die Einzelhändler viel für die Flaneurinnen und Flaneure einfallen lassen. Um die Besonderheiten und den Charme der Neustadt mit ihren beliebten Einkaufsstraßen Pappelstraße, Lahnstraße, Kornstraße und Buntententorsteinweg hervorzuheben, wird an diesem Freitag von 17 bis 20 Uhr bereits zum zweiten Mal ein Stöberabend veranstaltet. Neu ist in diesem Jahr, dass das Atlantic Airport Hotel auf dem Delmemarkt mit musikalischer Untermalung Bratwurst und Bier anbietet.

In „Antjes Käsewinkel“ werden Quiche, Cidre und Waffeln serviert. Außerdem gibt es auf das Sortiment zehn Prozent Rabatt. Bei „Articolo“ gibt‘s ein Gläschen Prosecco und Kinderschminken zum Stöbern dazu. Und auch bei „Buch Balke“ werden kalte Getränke und Knabbereien passend zum Probelesen angeboten. Dass „Fesche Wäsche“, so der Name des Neustädter Ladens, auch sehr musikalisch sein kann, will dort Antonia Wohlgemuth ab 18.30 Uhr mit ihren Folk-und Pop-Songs unter Beweis stellen. Das Ziel der beteiligten Werbe- und Interessengemeinschaften: In anheimelnder Atmosphäre soll der Einkauf zum Erlebnis werden.