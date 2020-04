Wie die Milliarden an Konjunkturhilfen investiert werden, wird die Ausrichtung der Industrie für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. (Michael Kappeler)

Selten fand der Petersberger Klimadialog so viel Beachtung wie in diesem Jahr. Dass er nach der Verlegung der UN-Klimakonferenz überhaupt stattfand, verschafft ihm Signalwirkung. Es gilt, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wie die Milliarden an Konjunkturhilfen investiert werden, wird die Ausrichtung der Industrie für die kommenden Jahrzehnte bestimmen. Und Angela Merkel skizzierte in ihrer Rede, wofür sie stehen möchte: „den Klimaschutz ganz fest im Blick“, Geld für „zukunftsfähige Technologien“, eine Anhebung der EU-Klimaschutzziele 2030.

Das dürfte, auch in der CDU, einigen nicht gefallen. Manche hatten zuletzt gar eine Abkehr von CO2-Bepreisung und Kohleausstieg gefordert. Doch das wäre ein klimapolitischer Rückschritt. Die globale Wirtschaft stellt sich neu auf, und die Pandemie hat der Politk die Möglichkeit verschafft, dem Klimaschutz angemessen Rechnung zu tragen. Dass Merkel dabei auch auf Unterstützung aus der Wirtschaft zählen kann, zeigte sich schon vor ihrer Rede: Mehr als 60 Unternehmen, darunter Thyssenkrupp, Eon oder die Allianz, forderten, die Krisenbewältigung mit einer ambitionierten Klimapolitik zu vereinen.