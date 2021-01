Bremens Polizei musste in der Silvesternacht häufiger ausrücken als im vergangenen Jahr. (Christian Butt)

Die Bremer Polizei musste in der Silvesternacht zu mehr Einsätzen ausrücken als im vergangenen Jahr. Insgesamt wurden die Beamten zwischen 18 und 6 Uhr über 300 Mal gerufen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte ahndeten diverse Verstöße gegen die Coronaverordnung und das Feuerwerksverbot. Dazu kamen Delikte wie Straßenraube, Schlägereien, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen.

Im gesamten Stadtgebiet beschlagnahmte die Polizei knapp 250 Böller und Raketen und schrieb entsprechende Anzeigen. Gegen Mitternacht hatten sich viele Menschen auf den Weserbrücken und in den Wallanlagen versammelt. Die Polizisten ahndeten überwiegend Verstöße wegen des Nichteinhaltens der Maskenpflicht. Vermehrt wurden in der Nacht auch Personen mit Schusswaffen gemeldet. Die Polizisten beschlagnahmten mehrere Schreckschuss- und auch echte Waffen.

Baby von Rakete verletzt

In Woltmershausen wurde ein Baby von einer Rakete leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. In Osterholz warfen Personen nach einem Mülltonnenbrand Feuerwerkskörper in Richtung der Feuerwehrleute. In Blumenthal schoss um 20.30 Uhr ein 16-Jähriger in der Straße Kreinsloger mit einer Schreckschusswaffe auf ein fahrendes Auto. Die Autofahrerin erschrak, sodass sie ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn lenkte, anschließend aber wieder unter Kontrolle bekam ohne, dass es zu einer Kollision kam. Polizisten konnten den Verdächtigen noch in Tatortnähe stellen. In der Straße Am Tiefbrunnen in Vegesack brannten gegen 1.30 Uhr zwei Autos, es entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.