Die Veranstalter sprechen von der längsten Deichwasserrutsche der Welt. (Frank Thomas Koch)

Im Sekundentakt schießen Kinder den Deich hinunter, mitunter mehrere auf einen Streich. Vor Freude quietschend kommen sie auf der Ebene zum Stillstand und laufen trotz sommerlicher Temperaturen von mehr als 30 Grad schnell wieder hoch. Sie bilden eine lange Schlange und warten sehnsüchtig darauf, den Deich erneut hinunterrutschen zu können.

Einige freuen sich so ekstatisch auf die nächste Runde, dass sie es mit der Reihenfolge nicht ganz so eng sehen. "Wir haben die größte Deichwasserrutsche der Welt", sagt Lothar Pohlmann vom Landesbetriebssportverband (LBSV) Bremen. Das Wort Deich ist dabei wichtig: Von der größten Wasserrutsche zu reden wäre falsch. "Das würden uns die Leute schnell widerlegen", sagt er.

Eine größere Deichwasserrutsche jedoch habe ihm noch nie jemand zeigen können, also steht er zu seinem Superlativ. Der anhaltende Hochsommer weckt das Interesse an Erfrischungen jeder Art. Die Wasserrutsche auf der Breminale etwa erfreute sich großer Beliebtheit. Was an der Weser in diesem Jahr neu war, begeistert Kinder am Werdersee seit mittlerweile 30 Jahren.

Alles fing mit Werner Bartsch an. 1983 ist er nach Habenhausen gezogen. "Damals war der Werdersee noch leer", erinnert er sich. Nach dem Weserdurchbruch wurde der Nebenfluss der Weser trockengelegt und erst 1987 wurde er wieder geflutet. Seitdem ist der Werdersee eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Bremens.

In einem Buch habe Bartsch nach einem einfachen Mittel gesucht, seinen Kindern eine Freude zu bereiten, sagt er. Die Idee der selbstgemachten Wasserrutsche aus einer Kunststoffplane und genügend Wasser habe ihn überzeugt. Sein Garten grenzt an den Habenhauser Deich nahe der Karl-Carstens-Brücke und ist nur einen Steinwurf vom Werdersee entfernt.

Er rollte eine Plane den Deich hinunter und bewässerte die Fläche mit einem Gartenschlauch, damit seine Kinder dort rutschen können. Pohlmann sei zufällig vorbeigekommen und hätte die Szene mit großen Interesse verfolgt. "Wollen wir das nicht für alle Kinder machen?", habe er damals gefragt. Seitdem gehört die Deichwasserrutsche fest in das Sommerprogramm.

Regeln an der Rutsche sind übersichtlich

"Es ist ein nachbarschaftliches Großereignis", sagt Pohlmann. Bartsch pumpt das Wasser aus dem Werdersee hoch auf den Deich. Durch einen alten Feuerwehrschlauch fließt es über die Plane zurück. "Es ist eine simple Idee mit einem umweltschonenden Wasserkreislauf", sagt er. Einmal im Jahr müssen Radfahrer für ein paar Stunden langsamer werden oder absteigen, wenn sie den asphaltierten Weg am Deich entlangfahren.

Mit Kreisen auf dem Weg weisen die Veranstalter auf das rege Treiben hin und bitten um Vorsicht. Verkehrskegel teilen den schmalen Weg in zwei Fahrbahnen. Die vorbeiziehenden Radfahrer und Jogger zeigen sich geduldig und verständnisvoll. "Manche sind schon angehalten und wollten selbst rutschen", sagt Pohlmann.

Die Regeln an der Rutsche sind übersichtlich: Nur das Rutschen auf Füßen und Knien ist untersagt. Das dient nicht nur der Sicherheit der Kinder, sondern schont auch die Plane. "Spitze Fußnägel können die Bahn beschädigen", sagt er. Alle vier Jahre etwa müssten sie die Plane austauschen. An einigen Stellen zeugen schwarze Flicken bereits von kleineren Rissen.

Neben den Kindern dürfen auch Eltern und Großeltern gern mit auf die Rutsche. "Viele Kinder hier wohnen in Habenhausen, aber einige kommen auch von weiter weg", sagt er. Jeder dürfe mitmachen. Kinder bräuchten nur eine Badehose, um loszulegen. Angesichts der Temperaturen stellt das Team Trinkwasser und Becher zur Verfügung. Im Wasser planschen ein paar Kinder vergnügt.

Neu ist eine zweite, kleinere Rutsche links neben der großen. Sie läuft nicht über den gesamten Grünbereich, sondern mündet am Ende der Deichschräge in einem großen Planschbecken. Kleinere Kinder können dort etwas ruhiger rutschen. Von 15 bis 18 Uhr dauert der Spaß. Anschließend werden die Planen eingerollt und mitsamt der Feuerwehrschläuche bei Familie Bartsch gelagert. Im kommenden Jahr bauen Pohlmann und er dann wieder die größte Deichwasserrutsche der Welt auf – vorausgesetzt, niemand kann ihnen bis dahin eine größere zeigen.