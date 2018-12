Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (xxx)

Die Tresenkräfte, Discjokeys und Mitarbeiter wissen schon Bescheid. In der Szene hat es sich herum gesprochen. Die Diskothek Sinatra’s schließt zum Ende des Jahres ihre Türen. Mit einer großen Silvester-Sause soll Schluss sein. Der Club für die Generation 30 plus an der Bremer Discomeile bittet nach fast 25 Jahren zum letzten Tanz. „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mit dem Nachtleben abschließen will“, sagt Alain Hinschberger. Der 61-jährige Betreiber hat das Tanzlokal gegründet, eröffnet, umgebaut und die ganze Zeit über betrieben. Das Ende eines Traditionsladens.

Geschenke, goldene Styropor-Engel, Stoffe, Figuren und diverses Dekorationsmaterial liegen derzeit in der etwa 180 Quadratmeter großen Diskothek auf den Tischen und Stühlen. Gin-, Wodka-, Barcardi- oder Whiskey-Flaschen hängen in den Halterungen am Tresen. Die Kaffeemaschine läuft, die Lampen leuchten – im Sinatra’s sieht es keinesfalls nach einem Ende, nach einem Ausräumen oder nach einem Schlussstrich aus. „Bis Silvester sollen die Gäste hier noch gute Drinks und das gewohnte Programm bekommen“, sagt Hinschberger. Er habe bei den Getränken immer auf Qualität statt auf günstigen Fusel gesetzt. Er wollte nie auf billig machen. Es sind aber immer weniger Besucher geworden, die in den vergangene Jahren in seinen Laden kamen. Nun will er rechtzeitig die Reißleine ziehen. „Es muss Spaß machen, ich wollte immer mit meinem ganzen Herzblut dabei sein“, sagt der seit Jahrzehnten in Bremen lebende Franzose. Doch das war in letzter Zeit nicht mehr immer der Fall. Das Bremer Nachtleben sei schwieriger geworden, die Leute gingen nicht mehr so viel weg. Das Ausgehverhalten, da sind sich Clubbetreiber und Szenekenner genauso sicher wie Hinschberger, hat sich verändert. Der zweifache Familienvater wollte immer am Puls der Zeit sein, seinen Laden auch immer verändern und anpassen.

Eine Trennung von seiner damaligen Lebensgefährtin in Frankreich veranlasste Hinschberger nach Bremen zurückzukehren, wo er bereits neun Jahre gelebt hatte, um mit seinem Bruder eine Diskothek zu öffnen. Insgesamt 30 000 Mark habe er damals dabei gehabt, die er aber durch einen unglücklichen Zufall in den Sand setzte. Er wollte einen vermeintlich frei gewordenen Laden übernehmen, investierte und verlor das Geld, weil es zu Streitereien zwischen Besitzer und Mieter kam. Er war der Leidtragende.

Ende 1988 erfuhr er von einem leer stehenden Gebäude am Rembertiring. Dort wurde eine ehemalige Diskothek, das Zartbitter, umgebaut. Da der Ex-Betreiber nicht weitermachen wollte, wurde ein Nachfolger gesucht. Hinschberger erhielt ein Darlehen von einem Getränkelieferanten und eröffnete im März 1989 zunächst das Diva am heutigen Standort des Sinatra’s. „Es war ein schwieriger Start, aber irgendwann begann der Laden zu laufen“, sagt Hinschberger. Damals sprach das Konzept noch eine Zielgruppe zwischen 20 und 30 Jahren an und erfreute sich immer besserem Zuspruch.

„Rente vom Nachtleben“

Nach gut vier Jahren bekam das Diva Konkurrenz durch den etwas größeren Laden Happy End an der Hillmannstraße (wo jetzt das Avenue ist). Weil in der Innenstadt das Tanzolkal mit dem Namen „Altstadt“ bereits geschlossen hatte und das Happy End es nicht schaffte, dessen Besucher anzulocken, entschloss sich Hinschberger, die „etwas ältere Zielgruppe“ anzusprechen.

Im Mai 1994 war es soweit: Das Diva erhielt den Namen Sinatra’s und ein neues Konzept. Es folgte die „beste Zeit“ des Tanzlokals: Es lief Musik zum Tanzen – Discofox, Paartanz und ganz normal Disco. Nur Namensgeber Frank Sinatra war eher selten aus den Boxen zu hören. „Wir haben immer viel dekoriert, viel Aufwand betrieben, um ein gemütliches Ambiente zu schaffen“, sagt Hinschberger. Irgendwann platzte der Laden aus alle Nähten und der Betreiber und sein Team verbreiterten die Räume. Was früher ein komplettes Raucherlokal war, änderte sich 2008: Der Betreiber trennte den Hauptraum mit einer Glasscheibe und schaffte einen Raucherraum. Die Tanzfläche und die Fläche drumherum blieb rauchfrei. Es gab Single-Partys, Weihnachtstanz, Silvester-Büfett und zahlreiche andere Veranstaltungen. Und das Sinatra’s zog das Publikum nicht nur aus Bremen, sondern auch aus dem Umland an.

Noch zu Diva-Zeiten lernte Hinschberger seine Frau im Laden kennen. Sie war als Gast da. Im Juli 1998 heirateten die beiden, mittlerweile sind ihre beiden Söhne 18 und 20 Jahre alt. Sie werden nicht seine Nachfolger werden. Dass das Tanzlokal hin und wieder als „Baggerschuppen“ verschrien war, stört Hinschberger nicht: „Das Flirten gehört dazu. Hier haben sich viele Leute kennengelernt und später geheiratet.“ Sowieso ist dem Betreiber das Familiäre wichtig, das komplette Personal lud er damals zu seiner Hochzeit ein. Auch jetzt hat er alle Mitarbeiter zu einem Essen eingeladen, das er selbst zubereitete, um die Nachricht zu überbringen.

Sicherlich habe auch die stockende Entwicklung der Discomeile einen Teil dazu beigetragen, dass die Menschen hier nicht mehr so stark herbeiströmen. „Wir hätten mehr positive Meldungen gebraucht“, sagt Hinschberger. In den ganzen Prozessen zur Umgestaltung sei zudem immer nur die Seite mit dem La Viva und Stubu durchdacht worden. Dort passiere nun etwas, auf der Seite des Sinatras hingegen nicht. Sicherheitsprobleme habe es im Sinatra’s übrigens nicht gegeben. Was mit dem Sinatra’s in Zukunft passieren wird, ist noch unklar. Hinschberger, der vor seiner Betreiber-Laufbahn unter anderem eine Weinimport-Ausbildung absolviert hat und in der Nähe von Saint-Tropez in Frankreich eine Ferienwohnanlage leitete, will zwar in „Rente vom Nachtleben“ gehen, aber sich beruflich neu orientieren.