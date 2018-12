Das Geschäft mit Päckchen und Paketen boomt. (Marius Becker/dpa)

Unmengen an Weihnachtsgeschenken werden zum Fest mit der Post durch ganz Deutschland oder gar durch die ganze Welt geschickt. Die Weihnachtspaket-Flut machte DHL-Partnern in Bremen zu schaffen: Sie haben zu wenig Lagerkapazität für nicht zugestellte Sendungen, die andernorts zwischengelagert werden müssen - das kostet Zeit. In Schwachhausen ist es bei der Paketzustellung zu Verzögerungen gekommen – wegen Lagerproblemen. Wie sieht das bei Ihnen aus?