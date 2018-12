Blick auf ein Muster des Stimmzettels eines Bürgerentscheides. (dpa)

Die Zahl der Bürgerbegehren ist in Bremen niedriger als in anderen Bundesländern. Innerhalb der vergangenen 24 Jahre gab es in Bremen gerade einmal neun solcher Verfahren.

Zum Vergleich: In Berlin waren es seit der Einführung vor 13 Jahren insgesamt 43 Bürgerbegehren, in Hamburg in den vergangenen 20 Jahren 142. Die gemeinnützige Organisation Mehr Demokratie begründet dies mit den im Vergleich hohen Hürden für Bürgerbegehren in Bremen. Sind Bürgerbegehren überhaupt sinnvoll?