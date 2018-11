Drei Krankenhäuser aus Bremen und umzu haben bei der Untersuchung Mängel aufgewiesen. (Symbolbild) (Frank Thomas Koch)

Eine Untersuchung hat am Montag drei Krankenhäusern aus Bremen und umzu Mängel in der Behandlungsqualität attestiert: Das Diako-Krankenhaus, die Klinik Lilienthal und das Josef-Hospital Delmenhorst gehören zu 73 deutschen Krankenhäusern. Das Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) hatte die Kliniken im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses, dem leitenden Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, untersucht. Allerdings hängt die Bewertung "unzureichende Qualität" oft mit Einzelfällen zusammen.

Das IQTIG hatte die Behandlungsqualität in 1084 Krankenhäusern in der gesamten Republik überprüft. Dafür wurden sogenannte Indikatoren für Mindeststandards in den drei Behandlungsbereichen genutzt, in denen jetzt unterschiedliche Mängel entdeckt wurden. Grund für die Überprüfung war ein Gesetz aus dem Jahr 2016, mit dem die Krankenhausplanung und -finanzierung an die Behandlungsqualität gekoppelt werden sollte.

Sind Sie mit der Qualität in Krankenhäusern zufrieden? Stimmen Sie ab: