Die Zahl der Mitglieder in bremischen und niedersächsischen Sportvereinen und -verbänden geht weiter zurück. Gründe dafür gibt es einige: Die Bevölkerungszahlen sinken, die kommerziellen Angebote wie etwa Fitnessstudios nehmen zu. Hinzu kommt, dass viele Sportstätten in einem schlechten Zustand sind, es an Übungsleitern mangelt und der Studiengang Sport an der Uni Bremen abgeschafft wurde. Sind Sie noch Mitglied in einem Sportverein oder -verband?

