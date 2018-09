Noch stehen sie im Hof, am Montag dann auf ihren Balkon-Bühnen: Yasar Kocas und Angel Augustino. (Christina Kuhaupt)

Eigentlich wollte Angel Augustino jetzt irgendwo in Amerika sein und als Aupair Kinder hüten. Das hat aber nicht geklappt – noch nicht zumindest, der Plan ist nur aufgeschoben. Für Bremen, insbesondere für Tenever, ist es gut, dass die 19-Jährige noch da ist, denn sonst hätte beim Nachbarschafts-Konzert „Singende Balkone“ am Montag, 24. September, eine starke Stimme gefehlt.

Angel Augustino steht jetzt im Innenhof der großen Wohnblocks rund um das OTeBad, neben ihr und gut anderthalb Köpfe kleiner Yasar Kocas, 55 Jahre alt. Den Sozialarbeiter kennen viele hier, das liegt an seiner Arbeit, aber auch an seiner Art, die herzlich und mitreißend ist. Auch Kocas ist einer der 15 Sänger, die am frühen Montagabend auf einem der vielen Balkone stehen werden, das Mikrofon in der Hand und den Blick auf den Innenhof gerichtet, wo Mark Scheibe am Klavier, das Streichquartett und natürlich die Zuhörer sitzen werden.

Menschen zusammenbringen

Der Sozialarbeiter und die Abiturientin – Augustino hat in diesem Sommer ihre Prüfungen an der Gesamtschule Ost (GSO) bestanden – sind beide zum ersten Mal dabei. Wenn man sich mit ihnen unterhält, auf der einen Seite Augustino, eher ruhig und zuerst ein bisschen schüchtern, daneben der temperamentvolle Kocas, bekommt man schon einen ganz guten Eindruck von der Idee hinter dem Projekt, das in diesem Jahr zum fünften Mal über die Bühne oder vielmehr die Balkone gehen wird. Unter dem Dach der Musik unterschiedliche Menschen zusammenbringen, Netzwerke und Querverbindungen schaffen, die vielleicht zum Impuls für neue, positive Geschichten eines Stadtteils werden, über den viele Bremer immer noch nicht ohne den Zusatz „Problem“ sprechen.

Angel Augustino wird vom „Blindflug in die Sintflut“ singen, das klingt erst mal reichlich traurig. Apropos Sintflut – das ist das, was sie am wenigsten gebrauchen können am Montag rund um die Otto-Brenner-Allee, noch prophezeit der Wetterbericht eine ordentliche Regenwahrscheinlichkeit und starke Windböen. Aber sie hoffen, dass es schon gut gehen wird, wie gerufen blinkt da auch plötzlich ein Glückspfennig auf den Steinplatten im Hof. „Und am Ende ist der Song auch wie ein Feuerwerk“, versichert Angel und lacht. Die Melodie ist von Scheibe, den Inhalt hat sie mit dem Komponisten gemeinsam erarbeitet, den sie schon von dem GSO-Projekt „Melodie des Lebens“ kennt. „Ich wollte da eigentlich schon in der Mittelstufe mitmachen, das ging aber wegen des Lehrplans nicht. In der Oberstufe habe ich dann allen Mut zusammengenommen und Mark Scheibe gefragt, ob ich mitmachen darf.“ Für die „Singenden Balkone“ war es anders herum, er kennt ja längst ihr Talent.

Kocas dagegen hat sich sozusagen selbst engagiert. Am vergangenen Montag ist er einfach in die Probe spaziert und hat Mark Scheibe erklärt, dass es ihm eine Herzensangelegenheit wäre, mitmachen. „Ich wollte eigentlich etwas Melancholisches singen“, sagt er, „aber Scheibe hat dann abgewunken und gesagt, nee, davon haben wir schon genug.“ Also hat er sich ein Volkslied des türkischen Musikers Ilhan Erten ausgesucht. „Ich bin wirklich gespannt, wie das dann im Zusammenklang mit dem Klavier und den Streichern klingt“, sagt Kocas.

Musik ist wichtig für die Seele, das sagen beide. Es geht nicht nur um das eigene Mitteilen, sondern auch das Teilen von Gefühlen und Geschichten. „Mit meinem Auftritt möchte ich auch Tenever etwas zurückgeben“, sagt Kocas, Angel Augustino nickt. „Wir wollen die Menschen bewegen, wir wollen etwas dort lassen. Ich bin dankbar, dass Gott mich mit so einer Stimme gesegnet hat“, sagt sie.

Was die Aufregung vor dem Auftritt angeht, klingt die junge Frau gelassener als ihr älterer Sänger-Kollege. „Nervös bin ich eher nicht“, sagt sie. Das liegt aber auch an ihrer jahrelangen Erfahrung im Gospel-Chor, und schließlich kennt sie auch die alte Regel: Bei Fehlern oder Texthängern einfach cool bleiben und so tun, als gehöre das genau so. „Ich habe aber Respekt, weil ich hier ja auch eine Verantwortung habe“, sagt sie. Yasar Kocas findet, dass ein bisschen Aufregung schon sein muss, damit man im besten Fall die ganze Welt, mindestens aber Tenever mit seiner Stimme umarmen kann. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt er. „Das wird ein schönes Fest.“



„Singende Balkone“ findet am Montag, 24. September, ab 19 Uhr auf dem Platz vor dem OTe Bad (Koblenzer Straße) statt. Bei Regen wird die Veranstaltung in den OTe-Saal verlegt.