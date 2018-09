Soundcheck im siebten Stock: Amélie Ritter aus St. Magnus hat das von ihr gesungene Lied „Neue Erinnerungen“ im Januar selbst geschrieben. (Karsten Klama)

Das Scheinwerferlicht schwirrt auf der Fassade des Wohnblocks umher, auf der sich drei gelbe, fast vier Stockwerke hohe Lichterkreise drehen. Bei einem Balkon auf Höhe der fünften Etage bleibt es stehen. Emil Wazir tritt ins Licht und stützt sich auf einen Blumenkasten. Mehrere Pflanzen umgeben ihn, während er ein Mikrofon zu seinem Mund führt.

Orientalische Klänge tönen aus den Boxen und Emil stimmt das aramäische Gebietslied „Ftah li Mor“ an. Kurz darauf geht sein Vater Youssef Warzi, der ihn fünf Etagen tiefer auf einem Piano begleitet, zu schnelleren Tönen über, woraufhin der Gesang des Zehnjährigen ins Arabische wechselt. Der Auftritt des Duos ist einer von insgesamt 15 Auftritten beim Nachbarschaftsfest „Singende Balkone“, das am Montagabend den Innenhof des großen Wohnblocks rund um das OTeBad in Tenever in einen Konzertsaal verwandelt hat.

Zum vierten Mal lädt das Wohnungsunternehmen Gewoba zu dem Gratis-Event im Bremer Osten ein. „Wir möchten damit ein starkes Statement für Vielfalt und für das Miteinander setzen“, sagt Gewoba-Pressesprecherin Christine Dose. Schließlich sei Tenever ein Stadtteil, in dem sowohl alte als auch junge Menschen leben, die aus vielen verschiedenen Kuturkreisen stammen. „Ihnen allen möchten wir die Möglichkeit geben, an diesem Abend ihr Können zu zeigen“, sagt Dose.

Auf Bierbänken und 15 grünen Sofas verteilen sich die rund 400 Zuhörer, unter denen sich auch Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) tummelt. Einige haben Regenjacken und Schirme dabei, die wegen starken Regens vor allem in der zweiten Hälfte des Abends zum Einsatz kommen. Wenige Stunden zuvor hagelte es zwar noch, doch dass das Konzert verlegt werden könnte, habe nie zur Debatte gestanden, sagt Organisatorin Christel Fangmann.

Verbundenheit mit dem Stadtteil

Dafür ist es nun kalt und windig, weshalb viele sich mit Tee, Bockwurst und asiatischen Nudeln aufwärmen – oder in Decken einwickeln. Jedoch dauerten die Proben wegen des Hagels länger als geplant. Dadurch geht das Konzert auch eine halbe Stunde nach dem offiziellen Beginn immer noch nicht los. Einige Besucher fangen an zu klatschen. Kurz darauf erklingen aber die ersten Töne des Klaviers, mit dem der Musiker Mark Scheibe die Sänger begleitet.

Diese kommen fast alle aus Tenever oder sind hier zumindest aufgewachsen. „Wir wollen damit die Verbundenheit mit dem Stadtteil hervorstellen“, sagt Fangmann. Drei Proben lang bereiteten sie sich zusammen mit dem Pianist Scheibe auf ihre Performances vor. Einer, der schon öfter singend auf der Bühne aber noch nie auf einem Balkon gestanden hatte, ist Joel Scott. Der Tenorsänger gehört seit kurzem zum Ensemble des Theater Bremen und präsentiert zwei Lieder. Einen Opernsänger auf dem eigenen Balkon zu haben, das sei etwas, was wohl nicht viele von sich behaupten können, sagt Fangmann.

Emil und sein Vater kommen aus Horn-Lehe, sind aber oft bei Freunden und Bekannten zu Gast in Tenever. Youssef Wazir ist Leiter eines aramäischen Chores aus Bremen Nord, zu dem auch sein Sohn gehört. Vor vielen Menschen zu singen, sei daher nichts Neues für ihn, wie Emil sagt: „Ein bisschen nervös war ich aber schon.“ Der Applaus, den sie erhalten, ist groß. Ohnehin wird jeder Auftritt bejubelt.

Sei es der von den sieben überwiegend älteren Damen der „Teenies von Damals“, die den Stimmungsschlager „Du kannst nicht immer 17 sein“ performen, oder der der jungen Jasmin Richter, die sich an „Auch im Regen“ des Popduos Rosenstolz versucht. Zum Abschluss aber singen Besucher und Künstler gemeinsam: Pianist Scheibe stimmt den Song „Tenever ist schön an“, den er anlässlich einer früheren Ausgabe der „Singenden Balkone“ geschrieben hat.