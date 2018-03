Inessa und Martin haben sich bei der Single-Kino-Veranstaltung kennengelernt. Über 60 Besucher kamen zur Premiere. (Christina Kuhaupt)

Stimmengewirr, hier und da unterbrochen von einem Lachen. Die Plätze rund um die kleinen Tische sind besetzt, einige Gäste stehen am Tresen oder unterhalten sich draußen. Die Stimmung in der Bar des Filmkunsttheaters Schauburg ist gut diesem Abend. Über 60 Singles sind gekommen, um neue Leute kennenzulernen. Das Publikum ist gemischt – die Jüngsten sind Ende 20, die Ältesten bereits im Rentenalter. „Verguckt – Kino für Singles“ heißt die Veranstaltung, organisiert und moderiert von Filmemacher und Journalist Sven Bohde. Der gebürtige Bremer hat sich das Event ausgedacht und in Kiel und Flensburg bereits mehrere Abende veranstaltet.

In Bremen ist die Reihe zum ersten Mal zu Gast. Das Konzept ist simpel: Die Besucher schauen Kurzfilme, zwischendurch gibt es Pausen, in denen das Licht angeht und Bohde ein wenig erzählt. Diese Sequenzen sollen dazu dienen, das Ganze ein wenig aufzulockern und den Gästen die Möglichkeit geben, sich schon im Kinosaal ein wenig kennenzulernen. Anschließend kann, wer Lust hat, in der Bar noch was trinken und vielleicht mit dem ein oder anderen ins Gespräch kommen. Im Gegensatz zu anderen Singleveranstaltungen wie etwa Speeddating sei der Abend unkomplizierter, findet Bohde. Die Gäste hätten die Chance, jemanden zu treffen, müssten aber nicht. Das nehme den Druck raus.

Besucher schätzen die entspannte Atmosphäre

Den entspannten Ansatz schätzt eine der Besucherinnen: „Ich finde, es gibt wenige Angebote in dem Bereich, wo man trotzdem einen schönen Abend hat“, sagt die 36-Jährige. Ihre große Liebe hat sie zwar in der Schauburg nicht gefunden, doch enttäuscht ist sie nicht: „Ich gehe sehr gerne ins Kino und finde, man kann nicht so wirklich verlieren an dem Abend.“

Der 38-jährige Nils sieht das ähnlich. „Da ich schöne Filme mag, hab ich einen netten Abend. Wenn sich ein Gespräch ergibt, ist das schön“, sagt er. Besonders gut hat ihm der Kurzfilm "Nashorn im Galopp" gefallen. Der mit 15 Minuten längste Film des Abends erzählt von der Seele einer Stadt und der Geschichte eines Paares, das vielleicht gar keins ist. Sven Bohde sucht die Kurzfilme mit Bedacht aus – sie alle haben mit dem Thema Liebe zu tun, im positiven oder auch negativen Sinne. Sie sollen unterhalten, aber nicht schnulzig sein, erklärt er. „Das Hauptkriterium ist, dass der Zuschauer sagt: Gut, dass ich diesen Film gesehen habe.“

Nils kann das behaupten und ist mit dem Verlauf des Abends zufrieden, obwohl er niemanden kennengelernt hat. Denn die Hürde, jemanden anzusprechen, bleibe trotzdem – auch wenn im Gegensatz zur Bar oder Disco klar sei, dass alle Anwesenden Single seien. Daher hätte sich Nils auch nach dem Ende der Filmvorführungen noch etwas Programm gewünscht. Andere Gäste sehen das nicht so. Ihnen war schon die Moderation zwischen den Kurzfilmen zu viel. „Ich finde es total gekünstelt“, meint Besucherin Renate.

Verlosung eines Candlelight-Dinners

Einige Meter weiter tauschen drei Frauen ihre Handynummern aus – rein platonisch. „Ich hab gedacht, man kann ja erstmal einfach Leute kennenlernen“, erzählt die 39-jährige Maren. Mit der 34-jährigen Bremerin, die ihr gegenüber sitzt, versteht sie sich gut. Die beiden nehmen teil an der Verlosung für das Candlelight-Dinner. Im Anschluss an die Veranstaltung wird unter fünf Paaren, die sich an dem Abend gefunden haben, ein Abendessen bei Kerzenschein verlost. Es sei egal, ob die Beteiligten sich auf freundschaftlicher Ebene sympathisch finden oder sich sogar eine Liebesbeziehung vorstellen können, sagt Bohde. Und so haben auch in Bremen die Verlosung zwei Frauen gewonnen, die sich rein platonisch mögen.

Generell sind an dem Abend in der Schauburg mehr Frauen da. Vielleicht seien sie da etwas mutiger, mutmaßen Maren und eine Freundin. Sie sind gemeinsam gekommen. Alleine wollte sie zu dem Abend lieber nicht gehen, sagt Maren. Einige Besucher haben offenbar ähnlich gedacht – die 29-jährige Inessa ist zum Beispiel mit ihrem Bruder gekommen. „Ich dachte, das ist die perfekte Gelegenheit, Menschen kennenzulernen“, erzählt sie. Im Sozialen Netzwerk Facebook wurden vorab Karten für die Veranstaltung verlost. Inessa hatte gewonnen, genauso wie Martin, mit dem sie sich an dem Abend unterhält. Die beiden Gleichaltrigen verstehen sich gut. Gesprächsthemen gibt es genug. Und auch der Gesprächseinstieg falle leicht, „allein dadurch, dass man eine gemeinsame Sache erlebt hat, über die man reden kann“, sagt Martin. Ob die beiden sich wiedersehen werden, wissen sie noch nicht. Vorstellen könnten sie es sich aber.

„Wenn einfach gute Gespräche entstehen, bin ich glücklich“

Neue Leute und gleich ein gemeinsames Thema – das sei der Sinn der Veranstaltung. „Wenn einfach gute Gespräche entstehen, bin ich glücklich“, sagt Bohde. Er weiß zwar von einigen Dates und auch freundschaftlichen Treffen, meist erfahre er allerdings nicht, wie es mit den Leuten weitergehe, sagt er. Umso mehr freut sich Bohde über „seine“ Heinz und Anke. Die beiden 60- und 62-Jährigen hatten sich in Flensburg kennengelernt und das Candlelight-Dinner gewonnen. Seitdem hält das Paar mit Bohde Kontakt. „Die beiden waren sogar schon zusammen im Urlaub“, erzählt er.