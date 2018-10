Es ist gut, dass immer wieder ein Gutschein-Modell nach Hamburger Vorbild für Bremen eingefordert wird. (Friso Gentsch/dpa)

Wohlfahrtsverbände und evangelische Kirche machen seit Jahren Druck: Sie wollen in Kooperation mit Investoren schneller und mehr neue Kitas bauen können. Es ist aber völlig legitim, wenn die Politik entscheidet, dass die Stadt selbst einen Großteil der neuen Kitas bauen und betreiben und das Feld nicht vorrangig privaten Bauherren, Verbänden und Kirchen überlassen will.

Allerdings: Die Stadt muss ihren Eigenbetrieb dann auch in die Lage versetzen, das zügig zu stemmen, sonst geht die Rechnung nicht auf. Sinnvoll ist der zweite Teil des Vorstoßes der freien Träger. Es ist gut, dass immer wieder von verschiedenen Parteien und Akteuren ein Gutschein-Modell nach Hamburger Vorbild für Bremen eingefordert wird.

Denn es leuchtet ein, dass ein solches System für Eltern, Kita-Betreiber und Behörde einfacher sein kann. Und wenn es für ein Kind, das beeinträchtigt ist oder Sprachförderung braucht, automatisch eine Förderpauschale gibt, kann das nur in Bremens Interesse sein, in der Bildung voranzukommen. Dass dies derzeit in Kitas nicht in allen Bereichen ohnehin der Fall ist, ist für Laien zu Recht überraschend.